Las Vegas jõudis teist aastat järjest WNBA finaali

Esimesed kaks mängu koduväljakul võitnud Aces jäi teisel veerandil seitsmepunktilisse kaotusseisu ning läks võõrsil vaheajale 31:36 kaotusseisus. Tasavägise kolmanda veerandi lõpuks pääses Wings kahega juhtima ning juhtis otsustaval veerandil veel kaheksaga, aga Aces lõpetas mängu 11:0 spurdiga ning teenis lõpuks 64:61 (16:18, 15:18, 18:15, 15:10) võidu.

Seitsme mängijaga mänginud Acesi eest jõudsid neli mängijat kahekohalise punktisummani, neist resultatiivseim oli Chelsea Gray, kes lisas 15 punktile veel kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Mullune liiga kõige väärtuslikum mängija A'ja Wilson lõpetas 13 punkti ning 13 lauapalliga, Kelsey Plum ja Jackie Young panustasid mõlemad 11 silmaga.

Wingsi eest oli resultatiivseim Arike Ogunbowale, kes panustas 17 punkti ja seitsme lauapalliga. Keskmängija Teaira McCowan tegi kaksikduubli, kui skooris kümme punkti ja haaras 15 lauapalli.

Aces pühkis Wingsi kolm-null seeriavõiduga konkurentsist ning läheb finaalis vastamisi võitjaga New York Liberty ja Connecticut Suni seeriast. Sun jäi eelmisel hooajal Las Vegasele finaalis alla ja on enne laupäevast neljandat kohtumist New Yorki vastu üks-kaks kaotusseisus.