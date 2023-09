Tiitlikaitsja Flora lõi Tabasalule lisaminutitel kolm väravat

Tabasalu kaitse mängis 63 poolehoidja ees südikalt, kuid loovutas mängu normaalminutitel kaks väravat. Marta Panova viis pärast väravateta poolaega Flora 47. minutil juhtima, Kristina Teern tõi 79. minutil väravalisa.

Flora õhkis aga kohtumise lisaminutitel Tabasalu puuriluku ning lõi kolme minutiga kolm väravat. Esimesega sai hakkama Getter Saar, minut hiljem tabas Liselle Palts ja Mari Liis Lillemäe lõi omakorda minut hiljem viiendagi.

Flora on alustanud hooaega 18 järjestikuse võiduga (58 punkti) ning on löönud 102 väravat ja lubanud vaid seitse. Nende 17. mänguvooru kohtumine Viimsi JK-ga peetakse 11. oktoobril.

Saku Sporting on 41 punktiga teisel tabelireal, Tartu Tammeka ja Tallinna Kalev on mõlemad kogunud 28 punkti, kuid Tammeka on liigatabelis kõrgemal kohal. Tabasalu jätkab viiendana ja on kogunud 25 punkti.

Kaugemale jäävad Viimsi JK (14 punkti), Põlva FC Lootos (kümme punkti) ning Pärnu Vapruse ja Viljandi Tuleviku ühendnaiskond (kaheksa punkti).