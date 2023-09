Sofia Blokhin tuli kiirmales noorte Euroopa meistriks

18-aastaste neidude kategoorias kolmanda asetusega Blokhin võitis järjest esimesed kuus partiid, tagades juba enne viimast vooru kindla esikoha. Kuuest punktist piisas, et tulla seitsme vooru järel 12 mängija seas puhtalt esimeseks.

Maleliidu president Joakim Helenius õnnitles värsket Euroopa meistrit ning ütles, et ootab teda tagasi Eestisse, et noorsportlast isiklikult õnnitleda. "Just selline edu on eeskuju kõigile noortele maletajatele ning loomulikult suureks rõõmuks kogu Eestile ning ennekõike malekogukonnale," sõnas Helenius.

Reedel algas Sloveenias ka noorte võistkondlik kiirmale EM, kus Sofia Blokhin esindab Eestit koos Marina Levtšenkoga.

Laupäeval saab eestlastele kaasa elada Euroopa noorte välkmale meistrivõistlustel.