Manchester United lubas vägivallas süüdistatud mängija taas treeningutele

"Alates juunist, mil esimesed süüdistused esitati, on Antony teinud koostööd politseiga nii Brasiilias kui Suurbritannias ja teeb seda jätkuvalt. Manchester United on otsustanud, et ta jätkab Carringtonis treenimist ja on koosseisu valikus samal ajal, kui uurimine jätkub," kirjutas klubi.

Septembri algusest saati on noormängijale süüdistuse esitanud kolm naist. Antony kommenteeris süüdistusi Brasiilia televisioonis ja ütles, et "tõde tuleb välja"

"See on vale. 100 protsenti vale. Mul on ema, mul on õde. Ma ei tahaks, et nendega eales midagi sellist juhtuks," sõnas jalgpallur.

Lisaks teatas klubi reedel, et keskkaitsja Lisandro Martinez vigastas taas enda jalga ning jääb mõneks ajaks klubi tegevustest kõrvale. 25-aastane argentiinlane vigastas jalga aprillis ning pidi eelmise hooaja lõpu katki jätma, kuid sai tänavu taas platsile naasta.