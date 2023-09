Euroopa meeskond üllatas Ryder Cupi avasessioonil ameeriklasi

Euroopa koondis alustas tänavust turniiri suurepärase hooga, kui võitsid kõik neli reedest foursome vastasseisu. ESPN-i sõnul on tegemist Euroopa esimese 4:0 eduga Ryder Cupi ajaloos, mis küündib aastani 1927.

Päeva alustasid Jon Rahm ja Tyrrell Hatton, kes alistasid maailma edetabelis esikohta hoidva Scottie Scheffleri ja Sam Burnsi. Järgmises vastasseisus said norralane Viktor Hovland ja rootslane Ludvig Aberg jagu Max Homast ja Brian Harmanist. Kolmandas kohtumises alistasid Shane Lowry ja Sepp Straka Rickie Fowleri ja Collin Morikawa ning eurooplaste jaoks panid päevale võiduka punkti maailma teine mängija Rory McIlroy ning Tommy Fleetwood, kes alistasid Xander Schauffele ja Patrick Cantlay.

"Me ei tahtnud pärast sellist algust meeskonda alt vedada," sõnas viimases nelikus mänginud McIlroy. "Me mängisime hästi, ei pidanud midagi imepärast tegema. Ryder Cupis ei sõltu asi sellest, mitmendat korda sa siin mängid. Sellele sarnast turniiri pole ja me saime väga hästi minema."

Ühtlasi oli see esimene kord alates aastast 2006, kui eurooplased avasessiooni võitsid. Mullu jäi Euroopa koondis USA-le 9:19 alla, kuid ameeriklased pole viimase 30 aasta jooksul Euroopas toimunud turniiridel võidutsenud.

Turniir jätkub Eesti aja järgi reede õhtul, mil peetakse neli four-ball'i vastasseisu. Kokku on turniiril võimalik teenida 28 punkti, võiduks on vaja koguda 14,5 silma.