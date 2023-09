Euroopa meeskond jõudis Ryder Cupi avapäeval rekordilise eduseisuni

Euroopa koondis alustas tänavust turniiri suurepärase hooga, kui võitsid kõik neli reedest foursome vastasseisu. ESPN-i sõnul on tegemist Euroopa esimese 4:0 eduga Ryder Cupi ajaloos, mis küündib aastani 1927.

Päeva alustasid Jon Rahm ja Tyrrell Hatton, kes alistasid maailma edetabelis esikohta hoidva Scottie Scheffleri ja Sam Burnsi. Järgmises vastasseisus said norralane Viktor Hovland ja rootslane Ludvig Aberg jagu Max Homast ja Brian Harmanist. Kolmandas kohtumises alistasid Shane Lowry ja Sepp Straka Rickie Fowleri ja Collin Morikawa ning eurooplaste jaoks panid päevale võiduka punkti maailma teine mängija Rory McIlroy ning Tommy Fleetwood, kes alistasid Xander Schauffele ja Patrick Cantlay.

"Me ei tahtnud pärast sellist algust meeskonda alt vedada," sõnas viimases nelikus mänginud McIlroy. "Me mängisime hästi, ei pidanud midagi imepärast tegema. Ryder Cupis ei sõltu asi sellest, mitmendat korda sa siin mängid. Sellele sarnast turniiri pole ja me saime väga hästi minema."

Ühtlasi oli see esimene kord alates aastast 2006, kui eurooplased avasessiooni võitsid.

Tommy Fleetwood (vasakul) ja Rory McIlroy panid avasessioonile võiduka punkti Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Õhtuses four-ball'ide sessioonis vajasid eurooplased esimeses kolmes vastasseisus viimaste radade peal putt'e, et viigistada. Rory McIlroy ja Matt Fitzpatrick võitsid avapäeva viimase vastasseisu Collin Morikawa ja Xander Schauffele vastu ning Euroopa jõudis lõpuks 6,5:1,5 eduseisuni.

Euroopa meeskonna kapten Luke Donald ütles, et sellisest avapäevast ei osanud unistadagi. "Hommikul tegid mehed uskumatuid sooritusi, aga pärastlõuna oli raske. USA tuli tagasi, aga teadsime, et nad seda teevad. Neil oli päeva keskel nii hea hoog ning kõik hakkas nende poole vajuma, aga me pöörasime siis selle ümber," ütles Donald.

6,5:1,5 eduseis on ajaloo suurim ja sellega on lisaks tänavusele Euroopa koondisele varasemalt hakkama saanud 2004. aasta Euroopa koondis ning 1975. USA koondis. Lisaks ei teeninud Ameerika koondis esimest korda Ryder Cupi ajaloos päeva jooksul ühtki võitu.

"Fakt, et ameeriklased ühtegi täispunkti ei teeninud, näitab lihtsalt Euroopa meeskonna südant, tahet ja sihikindlust," sõnas McIlroy. "Meil on [laupäevaks] tohutult hoogu ja proovime publiku energia peal mõlemad sessioonid võita."

Kokku on turniiril võimalik teenida 28 punkti, võiduks on vaja koguda 14,5 silma.

Mullu jäi Euroopa koondis USA-le 9:19 alla, kuid ameeriklased pole viimase 30 aasta jooksul Euroopas toimunud turniiridel võidutsenud.