Noormeeste jalgpallikoondis tunnistas Põhja-Iirimaa paremust

Põhja-Iirimaa avas mänguskoori 12. minutil, kui täpne oli Kalum Thompson. Võõrustajad said hea hoo sisse teisel poolajal: kaheväravalise eduseisu tõi tabloole George Feeney, kolmanda värava lõi 86. minutil Callum Leacock ning lõppseisu vormistas teise värava autor Feeney, vahendab jalgpalliliit.

Koondise peatreener Andres Operi sõnul jättis mängu lõpule pitseri väsimus, koondise jaoks oli tegemist kolmanda mänguga nelja päeva jooksul. "Esimene poolaeg oli paljulubav ja poisid mängisid väga hästi. Kindlasti oleks olnud võimalik vastase värav ära hoida ning selliste olukordade vältimiseks tuleb teha individuaalset tööd. Teisel poolajal oli väsimust selgelt näha: vastane pani tempot juurde, kuid meil enam paraku jõudu ei jagunud. 0:2 seisul oli meil suurepärane võimalus, mida realiseerida ei õnnestunud ning mängu lõpus kasutas hoopis vastane meie eksimused ära," võttis Oper mängu kokku

Lisaks Põhja-Iirimaale kohtusid Eesti noormehed 25. septembril Soomega, kelle vastu teeniti napp 3:4 kaotus ning päev hiljem tuli tunnistada Iirimaa 6:1 paremust.

"Kuigi esimene mäng Soomega oli väga võrdne, oli Põhja-Iirimaa oma tasemelt meie jaoks kindlasti kõige mängitavam vastane. Kahjuks oli teisipäevane mäng tugeva Iirimaaga jalgades ja värskusest jäi puudu. Poisid pingutasid kõvasti, aga kolm mängu lühikeses aknas oli meie jaoks praegu liiast ja lasime endale lüüa liiga palju väravaid. Töö läheb aga edasi: näen, et meeskonnavaim on hea ja poisid hoiavad kokku ning kindlasti on meil nendest mängudest palju õppida," ütles Oper.