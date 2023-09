Venemaa sportlased saavad Pariisi paraolümpial osaleda

IPC kongressil hääletati Venemaa sportlased tagasi häälteenamusega 74-65. Erapooletuks jäid 13 liiget. Pärast lõunapausi otsustab IPC hääletusega, kas Venemaa sportlased peavad Pariisi paraolümpiamängudel osalema neutraalsetena või saavad kasutada enda riigi lippu ja sümboolikat.

At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.