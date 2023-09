Rune sai esimese võidu pärast Wimbledoni slämmiturniiri

Turniiril kolmandana asetatud taanlane sai avaringis tunni ja 24 minutiga jagu Kanada esinumbrist Felix Auger-Aliassimest (ATP 15.) 6:4, 6:4. Sellega pani Rune punkti seitsmemängulisele kaotusteseeriale, mis algas suve keskel toimunud Wimbledoni slämmiturniirilt.

"Väga hea tunne oli väljakul olla. Mul on seljataga raske periood, nii tervislikus kui mängulises mõttes, nii et olen lihtsalt õnnelik, et saan end jälle hästi tunda," lausus Rune matši järel. Järgmises ringis kohtub ta bulgaarlase Grigor Dimitroviga (ATP 19.).

Asetatud mängijatest murdsid teise ringi veel venelased Daniil Medvedev (ATP 3.) ja Andrei Rubljov (ATP 6.), itaallane Jannik Sinner (ATP 7.) ja sakslane Alexander Zverev (ATP 10.).

Medvedev alistas ameeriklase Tommy Pauli (ATP 13.) 6:2, 6:1. Rubljov pidi kaotusseisust välja tulema, et seljatada britt Cameron Norrie (ATP 16.) 4:6, 6:1, 6:4. Sinner võitis Norrie kaasmaalast Dan Evansit (ATP 33.) 6:4, 6:7 (2), 6:3 ning ka Zverev vajas kolme setti, et olla parem argentiinlasest Diego Schwartzmanist (ATP 133.) 6:7 (2), 6:1, 6:4.

Lühikeseks jäi neljandana asetatud Stefanos Tsitsipase (ATP 5.) teekond, kes tunnistas avaringis Tšiili esireketi Nicolas Jarry (ATP 23.) 6:4, 6:4 paremust.