NHL-i avavalik säras esimeses hooajaeelses mängus

Jäähokiliigas NHL on käes hooajaeelsete kontrollmängude aeg. Ööl vastu reedet käis esimest korda jääl tänavuses draft'is esimesena valituks osutunud Connor Bedard.

Chicago Blackhawks võõrustas läinud ööl St. Louis Bluesi ja teenis lisaajal visatud väravast 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) võidu. Mõlemale Blackhawksi väravale tegi eeltöö 18-aastane Bedard, kes andis teisel perioodil otsustava söödu Philipp Kuraševile ja lisaajal Andreas Athanasioule.

Vaatamata kahele väravasöödule, ei jäänud noor kanadalane enda esitusega rahule. "Ma ei arva, et hästi mängisin. Mul on hea meel, et võidu saime. Tundsin end jääl üsna mugavalt, kuid kindlasti saan oluliselt paremini mängida," ütles Bedard mängu järel.

BEDARD TO ATHANASIOU FOR THE OT WINNER! pic.twitter.com/aNNnCd5281 — NHL (@NHL) September 29, 2023

Blackhawksi peatreener Luke Richardson kiitis Bedardi. "Minu arvates tegi ta hea mängu. Paar momenti oli, kus ta liiga kergesti kukkus, aga muidu oli tema mängutunnetus heal tasemel. Ta andis võiduväravale uskumatu söödu, oleme seda trennis väga palju näinud. Kindlasti ei ole tal probleeme NHL-is suurte ja tugevate meeste vastu mängimisega. Tal on väga eriline omadus teha õiget asja õigel ajal."

Blackhawksi põhihooaja esimene kohtumine leiab aset 10. oktoobril, kui võõrsil minnakse vastamisi Pittsburgh Penguinsiga.