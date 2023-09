Barcelona jalgpalliklubi kahtlustatakse altkäemaksu andmises

Läbiotsimist viisid läbi tsiviilkaardi uurijad, ühtegi kahtlusalust ei vahistatud. Hispaania võimude uurimine keskendub kahe aastakümne jooksul CTA-s toimunule ning loo keskmes on kohtunike komitee endine asepresident Jose Maria Enriquez Negreira ja Barcelona jalgpalliklubi.

Tänavu märtsis esitasid prokurörid aastatel 1993 kuni 2018 CTA-s töötanud Negreirale süüdistuse, mille kohaselt maksis Barcelona 17 aasta jooksul miljoneid eurosid erinevatele Negreirale kuulunud firmadele. Väidetavalt sai Barcelona vastutasuks kohtunikelt soodsamaid otsuseid.

Uurimise juhtivprokurör Joaquin Aguirre Lopez rääkis septembri alguses Reutersile, et Negreira vastutas kohtunike määramise ja mängujärgse hindamise eest. Lopez lisas toona, et selleks hetkeks polnud leitud tõendeid selle kohta, et Negreira oleks kohtunikele mängutulemuste mõjutamise eest maksnud.

Barcelona on kõik süüdistused tagasi lükanud. Esindusmeeskonna peatreener Xavi, kes mängis klubis aastatel 1998 kuni 2015, ütles meediale, et ta pole kunagi tundnud, et kohtunikud oleksid Barcelonat soosinud. "Mul pole mitte kunagi olnud tunnet, et kohtunikud oleksid meie kasuks vilistanud. Mitte kunagi."

Barcelona väitis veebruaris tehtud avalduses, et nad maksid Negreiraga seotud firmale Dasnil 95-le kokku 8,4 miljonit eurot seetõttu, et Negreira töötas klubi heaks välise konsultandina, kelle ülesandeks oli kohtunike kohta raporteid koostada. Klubi väitel on sääraste aruannete koostamine profiklubide seas tavapärane praktika.

Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon UEFA viib eraldiseisvalt läbi enda uurimist.