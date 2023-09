Skandinaavia mehed kütsid Romale ja Mourinhole kuuma sauna

Itaalia jalgpalli kõrgliigas sai Genoa neljapäeval kindla 4:1 võidu AS Roma üle. Kõigis kodumeeskonna väravates mängis oma osa mõni Skandinaavia mängija.

Genoa läks mängu juhtima juba viie minuti möödudes, kui oma liigahooaja esimese tabamuse vormistas Islandi koondise ründaja Albert Gudmundsson. Bryan Cristante tabamus tõi 22. minutil tabloole viigi, aga võõrustajad läksid norralase Morten Thorsby söödust võrku sahistanud Mateo Retegui värava järel vaheajale ikkagi 2:1 eduseisus.

Kuigi Roma peatreener Jose Mourinho vahetas teiseks poolajaks platsile 44 korral Itaalia koondist esindanud Andrea Belotti, kuulus teine kolmveerandtund ikkagi Genoale: 74. minutil tegi skoori Thorsby ja kümme minutit enne lõpuvilet lükkas Taani noortekoondislase Morten Frendrupi söödu väravasse Junior Messias.

Monza ja Bologna väravaid ei löönud, Frosinone viigistas koduväljakul Fiorentinaga 1:1. Selleks hooajaks tagasi kõrgliigasse tõusnud Genoa on kuue mänguga kogunud seitse punkti ja on tabelis 11. kohal, üle-eelmises voorus Empolit küll seitsme väravaga võitnud, aga muidu hooaega väga kesiselt alustanud Roma on viie punktiga 16. kohal.

Seni täiseduga jätkanud Milano Inter sai kolmapäeval kodusel San Sirol valusa kaotuse, kui teise poolaja väravad tõid Sassuolole 2:1 võidu. Linnarivaal AC Milan teenis aga võõrsil Cagliari üle 3:1 võidu ja nii ongi kuue vooru järel moepealinna klubidel tabeli tipus 15 punkti, kolmandal kohal olevast Juventusest kaks enam.