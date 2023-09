Serviti võitis koduliigas Tapat 18 väravaga

Mõlemad tiimid otsisid mängu algul oma rütmi ja nõnda kestis pidev liidrivahetus kuus minutit. Üheksandal minutil viskas Tõnis Kase kiirrünnakust värava ja viis Serviti võõrsil juhtima 6:3. Moment hiljem saatis Serviti number 14 Karl Markus Kannel palli latipõrkega sisse, tehes seisuks 7:3. Serviti mängupilt hoogustus ja kärmelt lisandusid ka 8., 9., 10. kui ka 11. värav.

22. minutiks oli seis 12:8 Põlva meeskonnale. 24. minutil seitsme meetri karistusviske realiseerinud Marcus Rättel tõi Tapa ühe värava võrra viigile lähemale, ent Mathias Rebase kaks järjestikust väravat nullisid Tapa optimismi. Esimese poolaja viimaseks tabamuseks jäi värav Stanislav Kholodiuki sulest, markeerides skooriks 17:9 Servitile. Teise poolaja esimese kümnekonna minuti jooksul kasvas kaheksaväravaline vahemaa 11 värava peale, täpseks skooriks 26:15. 50. minutil ehk kümme minutit enne lõpuvile oli Serviti liitunud juba 30 värava klubiga, Tapa piirdus 17-ne väravaga. Matš lõppes numbritega 36:18.

Serviti eest viskas kaheksa väravat Tõnis Kase ja seitse väravat Mathias Rebane. Nii Marten Saar kui ka Marcus Rättel jäid nelja väravaga Tapa resultatiivseimateks.

"Eks vajalikud ja tähtsad punktid saime kätte, aga jätkuvalt esineb meil mõningaid probleeme kaitses. Varajane hooaja algus on ka muidugi, et saame kõike veel parandada ja lihvida. Muidu olid poisid tublid ja kõik said mänguaega." kommenteeris Rebane meeskonna mängu.