Nõmme Kaljust lahkunud Koppel saab detsembris FC Elva peatreeneriks

Koppel ja Nõmme Kalju lõpetasid poolte kokkuleppel koostöö aprilli lõpus, kui siis liigatabelis neljandat kohta hoidnud Kalju võõrsil 0:2 FC Kuressaarele alla jäi. Koppel jätkas aga Nõmme jalgpalliklubis treener-konsultandi rollis.

Neljapäeval teatas esiliigas mängiv FC Elva, et seal üles kasvanud Koppel võtab detsembrist juhendajana üle, kuid käimasoleva hooaja lõpuni jätkab peatreenerina Veiko Haan.

FC Elva tegevjuht Marie Pau ütles, et meeskond on juba mõnd aega uut peatreenerit otsinud. "Kaido on näinud FC Elva algusaastaid, olnud klubis nii mängija kui ka treeneri rollis ning on saanud palju kogemusi Premium liigas. Usun, et nii esindusmeeskonnal kui ka tervel klubil on tema käest võimalik palju õppida. FC Elva eesmärk on tegutseda parema ja sportlikuma Elva ja Lõuna-Eesti nimel ning usun, et Kaido panusega suudame seda eesmärki veelgi paremini täita," ütles tegevjuht.

Koppel oli Elva meeskonna peatreener ka aastail 2014-2016, kui ta meeskonna Esiliiga B-st Esiliigasse viis. Aastatel 2016–2021 juhendas Koppel peatreenerina Tartu JK Tammekat.

Tulevane peatreener ütles, et tal on hea meel kodulinna tagasi minna. "Vahepeal on nii palju muutunud, et väikesed poisid ja tüdrukud, keda käekõrval lasteaia treeningutele viisin, on juba FC Elva esindusvõistkondades ja Eesti noortekoondistes tegusid tegemas. Kuna olen pikalt kõrgliigas töötanud, siis oman täpset ülevaadet sellest, kuidas Eesti tipptasemel töö käib," sõnas Koppel.

"Elvas on palju noori jalgpallureid, kes peavad vähemalt esimese sammuna Eesti tipptaseme poole püüdlema. Peamine muudatus on vaja teha mõtlemises. Tuleb olla ambitsioonikas ja vastavalt sellele ka tegutseda. Elva on tõsine spordilinn ja hakkame igapäevaselt tööd tegema, et see ka platsil näha oleks," lisas juhendaja.

FC Elva on Esiliigas 28 mänguvooru järel 28 punktiga seitsmendal kohal. Liigatabeli tipus on FC Nõmme United, kes on 28 mänguga 70 punkti kogunud. Teisel kohal on Viimsi JK, kellel on 55 punkti, neile järgneb Tallinna FC Flora U-21, kes jääb punkti kaugusele.