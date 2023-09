Arsenal pääses karikasarjas edasi, Hein jälgis mängu pingilt

Arsenal läks võõrsil juhtima juba kaheksandal minutil, kui Eddie Nketiah väravavahile söödu vahelt lõikas ning kastis Reiss Nelsoni leidis. 23-aastane ründaja paigutas palli parema posti kõrvale ning Arsenal enamat ei vajanudki, teenides 1:0 võiduga edasipääsu EFL-i karikasarja neljandasse ringi.

Mullu karikasarjas Arsenali väravat kaitsnud Karl Jakob Hein pidi kolmapäevast kohtumist pingilt jälgima, meeskonna väravavahiks oli hoopis Aaron Ramsdale, kes kaotas oma esiväravavahi ameti suvel David Rayale. Raya liitus kokkusattumuslikult klubiga just Brentfordist, kes saatis hispaanlase Arsenalile laenule.

Arsenal kohtub kaheksandikfinaalis West Hamiga, kes alistas kolmapäeval Lincoln City 1:0.

One-nil to The Arsenal



