Feyenoord lõi pärast taasalustamist Ajaxile veel ühe värava

De Klassiekeri nime kandev derbimäng jäeti pooleli kohtumise 56. minutil, sest Ajaxi esituses pettunud kodufännid loopisid väljakule ilutulestikurakette. Kohtunik andis fännidele ühe hoiatuse, kuid jättis teise korra järel mängu pool tundi enne ametlikku lõppu pooleli.

Kohtumine jätkus kolmapäeva pärastlõunal suletud uste taga Feyenoordi 3:0 eduseisult ning Rotterdami klubi jõudis neljanda väravani juba kolm minutit pärast kohtumise teist algust.

Feyenoord pälviski 4:0 võidu ning on nüüd De Klassiekeri rivaliteedis võitnud 62 kohtumist. Ajax on võidutsenud 93 korral, kokku on klubid kohtunud alates 1921. aastast 204 korda.

Feyenoord tõusis võiduga Hollandi kõrgliigas kuue mänguvooru järel 14 punktiga neljandale tabelireale. Liigatabeli tipus on kuue järjestikuse võiduga alustanud PSV, teisel kohal on AZ Alkmaar, kes on kogunud viie mänguga 15 punkti. Kolmandal tabelireal on Twente, kes on kogunud 14 punkti.

Suures madalseisus olev Amsterdami Ajax on esimesest viiest mängust pälvinud vaid ühe võidu, kui alistasid hooaja avamängus Heraclese 4:1. Pärast seda mängisid nad välja kaks viiki, aga on nüüd kaotanud kaks järjestikust mängu. Ajax on viie punktiga 14. tabelireal.

AZ Alkmaar võõrustab neljapäeva õhtul Heraclest.