Tartu Maratoni Klassiku võitja otsustatakse isa ja poja duelliga

Tartu Linnamaratonile eelnevalt on Tartu Maratoni Klassiku võistlussarja juhtimas valitsev meister Kristo Prangel, kuid temast vaid 35 punkti kaugusel on isa Rait Pallo. Kolmandat kohta on hoidmas Kaspar Neemesto, kelle vahe liidriga on 44 punkti.

"Ma arvan, et kaitsen [esikoha] ära. Tuleb hammastega kinni hoida," sõnas Prangel, kes soovib isa rekordi üle teha. Nimelt on Rait Pallo sarja võitnud koguni viiel korral (2006, 2007, 2010, 2011, 2012).

Siiski tõdeb varasemalt korra sarja võitnud Prangel, et ettevalmistused ei ole kulgenud plaanipäraselt. "Põlvel tekkis juba suvel ülekoormus ning juulikuust alates ei ole saanud joosta nii nagu tahaks. Isiklikku rekordit kindlasti püüdma ei lähe," sõnas Prangel.

Rait Pallo võtab asja rahulikult kuid tõdeb, et võistlusel allahindlusi ei tehta. "Lähen kindlasti kiiresti jooksma ning niisama midagi kinkima ei hakka. Poiss peab ikka ise pingutama. Füüsilised võimed on tal kindlasti paremad kui minul ning eks ta peab jälgima, et konkurendid liiga kaugele eest ära ei läheks. Maratoni distants on pikk ja juhtuda võib kõike," sõnas Pallo.

Naiste arvestuses hoiab kindlalt esikohta samuti eelmisel aastal sarja võitnud Ann-Christine Allik, kes edastab teisel kohal olevat Merilin Metsalu 381 punktiga ning kolmandal kohal olevat Anneli Tühist 447 punktiga.

"Hooaja jooksul on viperusi juhtunud, näiteks suusamaratonil sõitsin pikalt ühe kepiga," sõnas Allik. "Tartu Linnamaratonil on eesmärk eelmisel aastal joostud maratoni isiklikku rekordit parandada."

Tiimide arvestuses peavad tihedat heitlust esikohale Arel Team ja Simuna Spordiklubi. Hetkel on vahe 90 punkti Areal Teami kasuks. Samuti on tihe heitlus poodiumi kolmandale astmele, kus Tripassion Triatloniklubi on juhtimas Seiklushundi ees vaid 77 punktiga.

Tartu Linnamaraton toimub 7. oktoobril.

Tartu Maratoni Klassiku sarja kuuluvad Tartu Maraton, Tartu Rattaralli, Tartu Maastikumaraton, Tartu Rattamaraton ja Tartu Linnamaraton.