Rooba koduklubi teenis teise järjestikuse võidu

JYP asus kohtumist üheksandal minutil Juuso Puustineni väravast juhtima, kuid Sami Paivarinta viigistas vähem kui kaks minutit hiljem. JYP võitis siiski avavaatuse, sest kaks ja pool minutit enne perioodi lõppu jõudis väravani Sami Niku.

Teisel perioodil pikendas JYP Jerry Turkulaineni väravast edu, kuid loovutas kolmanda perioodi esimese üheksa minutiga kaks väravat (Paivarinta ja Eetu Tuulola) ning mäng läks lisaajale. Niku viskas lisaaja neljandal minutil ja 48 sekundil enda teise värava ja JYP teenis kõrgliigas teise järjestikuse võidu.

Meeskonna kapten Rooba oli taaskord kolmandas ründekolmikus ning tegi mängu vältel neli pealeviset.

Üheksa mänguga on JYP kogunud kaheksa punkti, eelmises mänguvoorus alistati KooKoo 3:0. Liigatabelis asetsetakse üheksandal real, nende ees oleva Lukko on vaid punkti kaugusel ja on pidanud kaks mängu enam. Liigaliider on valitsev meister Tappara, kes on viie mänguga teeninud 14 punkti, Turku TPS on 13 punktiga teisel kohal.

JYP kohtub reede õhtul Kuopio klubi KalPa-ga.