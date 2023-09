Riismaa täpne viskekäsi aitas Brindisi Meistrite liigas edasi

Läinud hooajal Itaalia kõrgliiga põhiturniiril seitsmenda koha saavutanud Brindisi alistas kvalifikatsiooniturniiri esimeses ringis Rumeenia mulluse hõbedameeskonna Oradea CSM-i 77:74 (24:22, 19:10, 17:28, 17:14).

Riismaa sai 19 minutit mänguaega, mille jooksul tõi 14 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 2/2, vabavisked 2/2), tegi kolm vaheltlõiget ning võttis ühe lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Eestlasest suutsid rohkem punkte visata vaid Jamel Morris ja Jajuan Johnson, kes lõpetasid kohtumise vastavalt 16 ja 15 punktiga. Kaotajate parimaks osutus Erick Neal 17 punktiga.

⏰ Riismaa beats the buuzzerr beeaterr ⏰@HappycasaNBB up by 11 at halftime! #BasketballCL pic.twitter.com/AM5b5jThjp