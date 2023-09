Räpane jõgi võttis eestlaselt võimaluse MM-tiitli eest võistelda

Viimasele etapile läks liidrina vastu poolakas Marcin Zielinski, teist kohta hoidis kuuepunktilise kaotusega Erko Aabrams, kellele omakorda järgnes kuuepunktilise kaotusega slovakk Marian Jung. Nende kolme piloodi vahel pidi Po jõel MM-tiitli saatus selguma.

Po jõgi on MM-sarja võistluspaik juba palju aastaid olnud ja on tuntud oma heitlike tingimuste poolest. Suurem osa ajast on probleeme olnud liiga madala veetasemega, aga kimbutanud on ka probleemid mööda jõge ujuva prahi, puuokste ja muu rämpsuga. Viimasel neljal aastal on seal proovitud läbi viia võistlusi, kuid ühel või teisel põhjusel on neljast aastast võistlused toimunud ainult 2021. aastal.

Möödunud reedel olid F-500 piloodid Cremonas võistluspaigas kohal ja jõel avanev vaatepilt ei olnud midagi ilusat. Mõned päevad varem jõe algosas maha sadanud vihm hakkas koos ujuva sodiga võistluskohta jõudma. Lootus oli, et üks hetk muutub jälle jõgi puhtaks, aga millal, seda ei teadnud täpselt keegi.

Laupäevasel võistlejate koosolekul otsustati, et võistlus lükatakse edasi pühapäevale lootuses, et selleks ajaks on jõgi puhas. Nii täpselt oligi - pühapäeval oli jõgi täiesti sõidetav, aga tekkisid järgmised probleemid. Jõevoolu kiirus oli lausa 7 km/h ja võistlustrassiks asetatavad pöördepoid ei püsinud paigal, vaid hakkasid koos vooluga edasi liikuma. Probleemile lahendust ei leitud ja võistlejate koosolekul anti sportlastele teada, et etapp jääb ära.

MM-tiitel anti välja nelja etapi tulemusena ja maailmameistriks tuli Marcin Zielinski, hõbemedal kuulus Erko Aabramsile ja pronksmedal riputati kaela Marian Jungile.

"Olime valmis tiitli eest võitlema, aga on asju, mida meie ei saa otsustada. Saksamaa GP-l näitasime, et olime kiired. Võitsime ajasõidu, kaks põhisõitu ja kolmandas sõidus katkestasime tehnilistel põhjustel esikohalt. Neljast etapist kolmel võitsime kvalifikatsiooni ja kolmel etapil lõpetasime esikolmikus." võttis hõbemedali teeninud Aabrams hooaja kokku.

"Meie üheks trumbiks oli kindlasti meie meeskond, me andsime kõik endast 110% ja minu siirad tänud kõigile, kes etappidel abiks olid. Samuti toetajatele - ilma teieta me seda sporti teha ei saaks. Võtame nüüd korraks aja maha ja siis vaatame mis uue hooajaga saab," lisas Aabrams.