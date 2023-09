Poola tahab korraldada suveolümpiat

Poola president Andrzej Duda teatas kolmapäeval, et Poola soovib 2036. aastal korraldada suveolümpiamänge. Oma kandidatuuri on üles seadmas ka Indoneesia, Mehhiko ja India.

Poola võõrustas sel suvel Krakowis ja mujal Malopolska vojevoodkonnas Euroopa mänge, aga ei ole kunagi varem suve- ega taliolümpiat korraldanud.

"Pärast Poola olümpiakomiteega, spordiministriga ning valitsusega konsulteerimist tahan teatada, et meie ambitsiooniks ja eesmärgiks on 2036. aastal korraldada suveolümpiamänge," sõnas Duda kolmapäevasel pressikonverentsil.

2032. aastal korraldab suveolümpiat Austraalia linn Brisbane, järgmiste ehk 2036. aasta mängude võõrustamiseks on huvi avaldanud Mehhiko, Indoneesia ning India, samuti on räägitud Türgi ning Ungari võimalikust soovist.

"Meie Poola sõbrad on juba edukalt tõestanud, et nad suudavad kõrgel tasemel läbi viia suuri rahvusvahelisi spordivõistluseid," ütles Euroopa olümpiakomiteede [EOK] juhatuse liige Hasan Arat. "Kõige põhjal, mida EOK seal [Euroopa mängudel] nägi, usume, et Poola on võimeline ka olümpiamänge korraldama."

Pärast mõni aasta tagasi ellu viidud muudatust ei toimu enam olümpialinnade valimisel avalikku võistupakkumist, nüüd peavad soovijad rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-iga eraviisilisi läbirääkimisi ning seejärel esitatakse ROK-i täitevkomiteele vastuvõtuks üks valik.