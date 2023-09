Trump ja Robertson said reitinguturniiril avaringis üllatuskaotuse

2019. aasta maailmameister Trump kaotas 3:4 maailma edetabelis parimal korral 69. pügalale tõusnud Hammad Miahile. Sealjuures juhtis Trump 2:1 ja 3:2, aga Miah tuli matši tagasi ning otsustas kohtumise saatuse viimase musta kuuliga.

Magnificent, @HammadMiah147!



Does anyone have any nails left? #BritishOpen | @CazooUK pic.twitter.com/1SIKUfmeoB