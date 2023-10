OTSEBLOGI | Tänakut lahutab Tšiili ralli võidust kaks katset

Pühapäev

Pühapäeval alustab kõige nobedamalt Thierry Neuville (Hyundai), kes võttis avakatsel Teemu Suninenilt (Hyundai) pea viis sekundit tagasi. Kindel üldliider Ott Tänak võttis rahulikumalt, aga lausus siiski: "Väga keerulised katsed. Esimene läbimine saab raske olema."

Hilisema punktikatse esimesel läbimisel võttis Neuville Suninenilt veel natuke tagasi ja teise koha heitlus Hyundai sõitjate vahel püsib pingelisena. Tänak aga hoiab turvalist edu. "See katse oli pisut parem. Minek on üsna sujuv ja see pole paha," lausus eestlane. "Peab hoidma vahet, aga samal ajal ohutult sõitma. Kindlasti ei ole sama lihtne kui lihtsalt vajutada."

Seis 14. katse järel: 1. Tänak 2:51,36,4, 2. Suninen +51,6, 3. Neuville +58,3, 4. Evans +1.19,1, 5. Rovanperä +2.07,8, 6. Katsuta +4.42,4.

Stardijärjekord pühapäeval: 1. Heller, 2. Munster, 3. Katsuta, 4. Rovanperä, 5. Evans, 6. Neuville, 7. Suninen, 8. Tänak.

Neljapäev

Neljapäeval toimunud testikatsel näitasid parimat minekut MM-tiitli eest heitlevad Toyota sõitjad Elfyn Evans (3.59,6) ja Kalle Rovanperä (4.00,1). Mõnevõrra üllatuslikult oli ülejäänud seltskonnast kiireim Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford; 4.00,7).

Ott Tänak (M-Sport) Ford oli aegade võrdluses seitsmes (4.01,6). "Suurepärased teed. Ma arvan, et ühed paremad MM-sarjas," kiitis eestlane testikatse esimese läbimise järel. "Tundub, et sel aastal on enamik neist ka uued, nii et tundub, et on tehtud hea valik."

Reede

Ralli avakatsel näitas parimat minekut Ott Tänak (M-Sport) Ford, kes edestas 2,1 sekundiga Teemu Sunineni (Hyundai) ja 4,9 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota). Katse lõpus kaotas aga auto üle kontrolli ja käis üle katuse Esapekka Lappi (Hyundai). Tema ja kaardilugeja Janne Ferm jäid õnnetuses terveks.

Teine katse tõi Tänakule esimesed tagasilöögid. Katse lõpus tegi eestlane 360-kraadise pirueti ja muidu parimat kiirust näidanud Tänak kaotas mitmeid sekundeid ja kokkuvõttes liidrikoha. Lisaks oli ta katse alguses ühelt hüppelt päris rängalt maandunud, mis ennekõike kaardilugeja Martin Järveojale kindlasti mõnus ei olnud. Finišis tunnistas Tänak ka hübriidi kaotust.

Kolmanda katse järel tunnistas Tänak, et hommik pole kergelt kulgenud ja lisaks on probleeme ka amordiga, mistõttu on hooldusparki liikumine kergenduseks. Lõunapausile siirdus ta kolmandalt kohalt, aga vaid 0,1-sekundilise kaotuse juures Suninenile.

Palju kehvemini lõppes hommik aga Tänaku võistkonnakaaslase Pierre-Louis Loubet' jaoks, kes näitas kahes esimeses punktis kõige kiiremat minekut, aga sõitis siis suurelt kiiruselt teelt välja ja lõhkus auto. Tema ja kaardilugeja jäid siiski kenasti terveks.

⚠️ Loubet's crash! Thankfully he and Nicolas Gilsoul are OK



Follow LIVE on #DirtFishLiveCenter https://t.co/Q3c0fcbrtP pic.twitter.com/1lashaGadZ — DirtFish (@DirtFishRally) September 29, 2023

Pärastlõunat alustas kõige nobedamalt Suninen, kes võitis neljanda katse 3,7-sekundilise eduga Tänaku ees ja soomlane oli ka 7,5 sekundiga üle senisest liidrist Evansist. Seega vahetati esikolmikus kohti: liidriks kerkis Suninen, teiseks Tänak ja kolmandaks vajus Evans.

Päeva eelviimasel katsel võtab Tänak teise katsevõidu ja kuna suudab Sunineni 4,9 sekundiga edestada, siis ka üldliidri positsiooni. Soomlane annab finišis mõista, et teda vaevas katsel mingi probleem, aga jätab selle täpsustamata.

Tänak võitis ka päeva viimase katsel ja kasvatas edu laupäevasteks katseteks Sunineni ees 4,2 sekundile. Teed puhastav Kalle Rovanperä (Toyota) tegi väikse sõiduvea ja langes Thierry Neuville'i (Hyundai) järele viiendaks.

[Pärastlõunase ringi] esimene katse ja see katse olid äärmiselt rasked," lausus Tänak. "Kui teepõhi on kõva, siis liigub auto tõeliselt halvasti, stabiilsust ei leia ja peab lihtsalt läbi sõitma. Aga tegime hea ja puhta sõidu."

Seis 6. katse järel: 1. Tänak 58.43,7, 2. Suninen +4,2, 3. Evans +12,7, 4. Neuville +27,7, 5. Rovanperä +38,7.

Laupäev

Kõige kiiremini alustas Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestas avakatsel 1,6 sekundiga ka üldliider Ott Tänakut (M-Sport). Küll aga ei liikunud soovitult Teemu Suninen (Hyundai), kes langes päeva esimese katse järel Elfyn Evansi (Toyota) järele kolmandaks.

Päeva teisel katsel näitas Tänak omaette klassi, edestades Evansit 6,8 ja teisi rohkem kui 13 sekundiga. Kokkuvõttes kasvatas ta edu Evansi ees enam kui paarikümnele sekundile.

"Ma ei ole veel rehve näinud, aga on tunda, et nad kannatavad," kommenteeris eestlane. "Sõitsin sel katsel nii pehmete kui ka kõvade rehvidega ja tasakaal oli üsna paigast ära. Järgmiseks katseks peaks olema üsna head rehvid."

Üheksas katse otsustas väga palju. Erinevalt konkurentidest kõvadele rehvidele panustanud Tänak tõmbas pikima kõrre ning võitis katse 7,6 sekundiga Thierry Neuville'i (Hyundai) ja 15,7 sekundiga Teemu Sunineni (Hyundai) ees.

Kehvemini läks Toyota sõitjatel. Teist kohta hoidnud Elfyn Evans alustas kõige kiiremalt, aga kulutas oma tagumised rehvid lõpuks nii ära, et kaotas Tänakule pea minutiga. Rovanperä võttis algusest peale rahulikult ja edestas võistkonnakaaslast vaid kümnekonna sekundiga.

Pärastlõunaks olid kõik õppust võtnud ja haarasid üksmeelselt kaasa kuus kõva rehvi. Sellegipoolest alustati kohe nende säästmisega ja sealjuures kaotas Tänak kümnendal katsel kõikidele oma põhikonkurentidele mõned sekundid.

Päeva eelviimasel katsel näitas Tänak parimat aega. "Pingutasin sel katsel rohkem. Pärast eelmist katset olid rehvid nagu uued, nii et hoidsin kindlasti liialt tagasi," selgitas eestlane. "Aga suur katsumus alles tuleb ja pean... me kõik peame sellega toime tulema."

Tänak näitas parimat minekut ka päeva viimasel katsel, kasvatades edu konkurentide ees pea minutile. Veidi kaugemal peavad ülejäänud pjedestaalikohtade võitlust Suninen, Neuville ja Evans.

"On olnud äärmiselt hea päev," lausus eestlane. "See on töötanud meie kasuks, kehvas seisus katsetel oli meil eelis võtta hoog maha ja kui vaja, siis juurde panna. Ralli ei ole veel läbi, peame homme edasi pingutama."

Viimasel katsel sõitis vastu valli muidu seitsmendat kohta hoidnud Luksemburgi sõitja Gregoire Munster (M-Sport Ford), kes lõhkus kaks rehvi, lasi mööda Takamoto Katsuta (Toyota), aga jäi natuke ette Rovanperäle ja soomlane pidi pool katset kulgema eessõitja tolmus.

Seis 12. katse järel: 1. Tänak 2:36.16,2, 2. Suninen +58,3, 3. Neuville +1.12,2, 4. Evans +1.22,9, 5. Rovanperä +2.02,2, 6. Katsuta +4.07,2, 7. Solberg +6.52,7, 8. Greensmith +7.18,0, 9. Pajari 7.36,6.

Eelvaade

Võrreldes enamike MM-etappidega on Tšiili ralli ajalugu päris lühike. 2018. aastal korraldati MM-sarja kandidaatralli ja kuna selle läbiviimine loeti edukaks, arvati võistlus 2019. aastaks kalendrisse.

Tegemist oli eestlaste jaoks meeldejääva hetkega, sest ajaloo esimese Tšiili MM-ralli võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes sõitsid 2019. aastal Toyotaga. Pjedestaali madalamatele astmetele mahtusid väga tituleeritud mehed ehk Sebastien Ogier ja Sebastien Loeb.

"Viimane kord, kui siin käisime, oli meil hea ralli," meenutas Tänak tänavuse ralli eel. "Teed oli head, natuke nagu Walesis. See on väga hea etapp, oleme siin korra käinud ja korra võitnud, juba ootan."

Tunduvalt teistsugused mälestused on toonasest kihutamisest aga Thierry Neuville'il ja tema toonasel kaardilugejal Nicolas Gilsoulil, kes tegid läbi karmi avarii, aga pääsesid siiski suuremate traumadeta.

Pärast seda pole Tšiilis sõidetud, sest 2020. aastal jäi üritus ära riigis valitsevate poliitiliste rahutuste tõttu, 2021. aastal segas koroonaviiruse pandeemia ja ka mullu rallit ei toimunud.

Seega toimub Tšiili MM-ralli tänavu alles teist korda ja sedagi peamiselt uutel teedel, kus 2019. aasta kogemused nii palju ei maksa.

"Enamus sellest rallist tundub olevat uus, ilm võib ka suurt rolli mängida. Aga etapid peaksid üldiselt olema sarnased Uus-Meremaa või Walesi etappidele," lisas Tänak.

"Uued teed esitavad alati väljakutseid ja peab natuke rohkem tööd tegema, et legend täiuslik oleks. Peame auto seadistuse paika saama ja lootma, et meie otsused on õiged."

Tegemist on hooaja viimase kruusaralliga ja Kalle Rovanperäl on teoreetiline šanss kindlustada maailmameistritiitel. Hetkel on soomlase edu lähima jälitaja ehk Elfyn Evansi ees 33 punkti. Kui ta suudab selle kasvatada enam kui 50 silmale, võib kaks etappi enne lõppu oma teist tiitlivõitu tähistada.

Ajakava

Neljapäev

Test Biobio 5,75 km 14.01 Evans

Reede

SS1 Pulperia 1 19,77 km 14.35 Tänak

SS2 Rere 1 13,34 km 15.33 Evans

SS3 Rio Claro 1 23,32 km 16.27 Evans

SS4 Pulperia 2 19,77 km 20.42 Suninen

SS5 Rere 2 13,34 km 21.40 Tänak

SS6 Rio Claro 2 23,32 km 22.34 Tänak

Laupäev

SS7 Chivilingo 1 27,19 km 13.57 Rovanperä

SS8 Rio Lia 1 21,09 km 15.01 Tänak

SS9 Maria de las Cruces 1 28,72 km 16.05 Tänak

SS10 Chivilingo 2 27,19 km 20.57 Rovanperä

SS11 Rio Lia 2 21,09 km 22.01 Tänak

SS12 Maria de las Cruces 2 28,72 km 23.05 Tänak

Pühapäev

SS13 Las Pataguas 1 13,20 km 14.07 Neuville

SS14 El Ponen 1 13,86 km 15.05 Neuville

SS15 Las Pataguas 2 13,20 km 17.40

SS16 El Ponen 2 (PK) 19.15

Stardinimekiri

3. Teemu Suninen - Mikko Markkula Hyundai

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul M-Sport Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja M-Sport Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

28. Alberto Heller - Luis Allende M-Sport Ford

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Kalle Rovanperä 200

2. Elfyn Evans 167

3. Thierry Neuville 134

4. Ott Tänak 119

5. Sebastien Ogier 99

6. Esapekka Lappi 98

7. Takamoto Katsuta 66

8. Dani Sordo 63

9. Teemu Suninen 34

10. Pierre-Louis Loubet 28

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 430

2. Hyundai Shell Mobis WRT 339

3. M-Sport Ford WRT 220