OTSEBLOGI | Kuidas läheb Tänakul Tšiili ralli testikatse?

Võrreldes enamike MM-etappidega on Tšiili ralli ajalugu päris lühike. 2018. aastal korraldati MM-sarja kandidaatralli ja kuna selle läbiviimine loeti edukaks, arvati võistlus 2019. aastaks kalendrisse.

Tegemist oli eestlaste jaoks meeldejääva hetkega, sest ajaloo esimese Tšiili MM-ralli võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes sõitsid 2019. aastal Toyotaga. Pjedestaali madalamatele astmetele mahtusid väga tituleeritud mehed ehk Sebastien Ogier ja Sebastien Loeb.

"Viimane kord, kui siin käisime, oli meil hea ralli," meenutas Tänak tänavuse ralli eel. "Teed oli head, natuke nagu Walesis. See on väga hea etapp, oleme siin korra käinud ja korra võitnud, juba ootan."

Tunduvalt teistsugused mälestused on toonasest kihutamisest aga Thierry Neuville'il ja tema toonasel kaardilugejal Nicolas Gilsoulil, kes tegid läbi karmi avarii, aga pääsesid siiski suuremate traumadeta.

Pärast seda pole Tšiilis sõidetud, sest 2020. aastal jäi üritus ära riigis valitsevate poliitiliste rahutuste tõttu, 2021. aastal segas koroonaviiruse pandeemia ja ka mullu rallit ei toimunud.

Seega toimub Tšiili MM-ralli tänavu alles teist korda ja sedagi peamiselt uutel teedel, kus 2019. aasta kogemused nii palju ei maksa.

"Enamus sellest rallist tundub olevat uus, ilm võib ka suurt rolli mängida. Aga etapid peaksid üldiselt olema sarnased Uus-Meremaa või Walesi etappidele," lisas Tänak.

"Uued teed esitavad alati väljakutseid ja peab natuke rohkem tööd tegema, et legend täiuslik oleks. Peame auto seadistuse paika saama ja lootma, et meie otsused on õiged."

Tegemist on hooaja viimase kruusaralliga ja Kalle Rovanperäl on teoreetiline šanss kindlustada maailmameistritiitel. Hetkel on soomlase edu lähima jälitaja ehk Elfyn Evansi ees 33 punkti. Kui ta suudab selle kasvatada enam kui 50 silmale, võib kaks etappi enne lõppu oma teist tiitlivõitu tähistada.

Ajakava

Neljapäev

Test Biobio 5,75 km 14.01

Reede

SS1 Pulperia 1 19,77 km 14.35

SS2 Rere 1 13,34 km 15.33

SS3 Rio Claro 1 23,32 km 16.27

SS4 Pulperia 2 19,77 km 20.42

SS5 Rere 2 13,34 km 21.40

SS6 Rio Claro 2 23,32 km 22.34

Laupäev

SS7 Chivilingo 1 27,19 km 13.57

SS8 Rio Lia 1 21,09 km 15.01

SS9 Maria de las Cruces 1 28,72 km 16.05

SS10 Chivilingo 2 27,19 km 20.57

SS11 Rio Lia 2 21,09 km 22.01

SS12 Maria de las Cruces 2 28,72 km 23.05

Pühapäev

SS13 Las Pataguas 1 13,20 km 14.07

SS14 El Ponen 1 13,86 km 15.05

SS15 Las Pataguas 2 13,20 km 17.40

SS16 El Ponen 2 (PK) 19.15

Stardinimekiri

3. Teemu Suninen - Mikko Markkula Hyundai

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul M-Sport Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja M-Sport Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

28. Alberto Heller - Luis Allende M-Sport Ford

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Kalle Rovanperä 200

2. Elfyn Evans 167

3. Thierry Neuville 134

4. Ott Tänak 119

5. Sebastien Ogier 99

6. Esapekka Lappi 98

7. Takamoto Katsuta 66

8. Dani Sordo 63

9. Teemu Suninen 34

10. Pierre-Louis Loubet 28

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 430

2. Hyundai Shell Mobis WRT 339

3. M-Sport Ford WRT 220