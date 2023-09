Ülenurmel avati Lõuna-Eesti rattaklubi uus treeningbaas

Mullu avati Ülenurmel uus spordihoone, mis võimaldas hakata ehitama vana suuremaks ja laiemaks. Kuna toona veel Lõuna-Eesti rattaklubi seal tegutsemas polnud, ei arvestatud nendega ka maja projekteerimisel. Siiski oli varusse jäetud üks keldrikorruse ruum, mida kasutati laopinnana. See antigi nüüd noortele ratturitele rendile.

"Kuna ehitus juba käis, siis meie ruumi renoveerimine eelarvesse ei mahtunud. Samuti ei leidnud vald vahendeid abistamiseks, kuid saime kokkuleppe, et kui selle 155 ruutmeetri suuruse ruumi ise korda teeme, siis saame selle summa ulatuses, mis ehitustöödele kulub, renditasust vabaks," rääkis Lõuna-Eesti rattaklubi treener ja ehituse eestvedaja Ekke-Kaur Vosman. "Materjali ostsime nii ise kui saime toetuse korras, talgute näol panustasid töödesse kõvasti lapsevanemad. Tõeline kogukondlik ettevõtmine ja ühine tegemine!"

Ülenurme spordihoone keldrikorrusel asub veel lasketiir ja suusatajate treeningbaas. Lisaks on rattabaasi ukse taga kohe pesemisvõimalustega riietusruumid. Spordihoones on olemas veel jõusaal ja pallimängudesaalid. "Rattabaasi on eraldi sissepääs ja meie ruumis on nii ÜKE, pukisõidu kui rattaremondiala. Lisaks ehitasime juurde ühe garderoobi," lisas Vosman.