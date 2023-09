Kahekordne sprindi maailmameister lõpetas karjääri

Schippersi jaoks olid üliedukad aastad 2015-17, kui ta võitis 200 meetri MM-kulla nii Pekingis kui Londonis, sinna vahele jäi ka Rio olümpiamängudelt võetud hõbemedal. Pekingi MM-il sai ta ka 100 meetri jooksus hõbeda ning Londonis samal distantsil pronksmedali, 2013. aastal teenis ta Moskva MM-il kolmanda koha seitsmevõistluses.

"Minu viimane võistlus lõppes," kirjutas Schippers teisipäeval sotsiaalmeedias. "Sportlasena tead alati, et see päev tuleb; et ühel hetkel on sinu karjäär ajalugu: kogum mälestusi ja loodetavasti ka medaleid. See on olnud teekond ilma ühegi kahetsuseta."

Veel 2018. aasta EM-il võitis hollandlanna kolm medalit, kui sai hõbeda nii 200 meetri jooksus kui pronksi 100 ja 4x100 meetri jooksus. Aasta hiljem teenis ta sise-EM-il 60 meetri sprindis hõbeda. Schippersi hilisemat karjääri segasid vigastused, kuigi tal õnnestus veel osa võtta ka Tokyo olümpiamängudest.