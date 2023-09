U-16 jalgpallikoondis jäi Iirimaa eakaaslastele kindlalt alla

Mäng algas Eesti jaoks väga hästi, sest juhtima asuti juba teisel minutil: Sander Alamaa saatis vastase karistusalasse madala tsenderduse ning jätkuolukorras saatis palli võrku Karl Mägi, vahendab jalgpall.ee. Iirlased avasid oma väravate arve 13. minutil, kui jala sai valgeks Cillian Tollett ning meeskonna viis kolm minutit hiljem juhtima vahetult enne penaltipunktil eksinud Michael Noonan. Vaheajapausile mingi Iirimaa 4:1 eduseisus ning Charles Akinrintoyo teise poolaja kaks tabamust tõid meeskonnale viieväravalise eduga võidu.

Eesti U-16 koondise jaoks oli tegemist teise kohtumisega lühikese ajavahemiku jooksul, sest esmaspäeval kohtuti napis 3:4 kaotusmängus Soome eakaaslastega. "Tänane mäng oli meie jaoks raske," ütles koondise peatreener Andres Oper. "Mängisime teist päeva järjest ja alustasime väravaga, mis on muidugi positiivne, aga kokkuvõttes saab öelda, et vastane oli agressiivsem, jõulisem, kiirem ja oma tegevustes kvaliteetsem. Meid pandi päris kiiresti surve alla, millega me paraku toime tulla ei suutnud. Võib öelda, et vastane oli täna selgelt parem," sõnas Oper.

U-16 koondis mängib laagri viimase kohtumise neljapäeval, 28. septembril, kui kohtutakse Põhja-Iirimaaga. "Meil on mõned väiksemad vigastused, mille osas saame loodetavasti rohkem selgust homse puhkepäevaga. Loomulikult tahaksime siit miskit ka kätte saada – Soome vastu jäi napilt puudu," ütles Oper lõpetuseks.