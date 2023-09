Hiinas triumfeerisid Zverev ja Hatšanov

Kõrgeima asetusega Zverev teenis oma hooaja teise ja ühtekokku 21. ATP tiitli, kui alistas Chengdu turniiri finaalis asetuseta venelase Roman Safiullini 6:7 (2), 7:6 (5), 6:3.

Zverev lõi kolme tunni pikkuse matši jooksul kümme ässa ja tema esimese servi õnnestumisprotsent oli 77. Ehkki sakslane realiseeris kümnest murdepallist vaid kaks, lubas ta vastasele kaks murdevõimalust, millest Safiullin suutis ära kasutada ühe. Kõikidest mängitud punktidest võitis Zverev 111 ja Safiullin 104.

