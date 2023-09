Uus Teemantliiga hooaeg algab kahe järjestikuse Hiina etapiga

Hooaeg algab 20. aprillil Xiamenis ja nädal hiljem võisteldakse Shanghais.

Xiamen võõrustas tippkergejõustiklasi ka tänavu septembris, nelja-aastase vaheaja järel naasis Teemantliiga Hiinasse. Algselt oli kavas ka Shanghai etapp, kuid see jäi ära, kuna vahepealsete koroonapiirangute tõttu ei jõutud staadioni remonditöödega õigeaegselt valmis. Seetõttu oli lõppenud hooajal 15 etapi asemel 14.

Shangais toimus Teemantliiga etapp viimati 2019. aastal.

Juunis on võistluskalendris väike paus, et sest mitmetes riikides on sel ajal olümpiakvalifikatsioonid, juulis on enne Pariisi olümpiat kavas Pariisi, Monaco ja Londoni Teemantliiga etapid. Pärast olümpiat võisteldakse Lausanne'is, Silesias, Roomas ja Zürichis ning nelja-aastase vaheaja järel võõrustab kahepäevast finaaletappi Brüssel.

2024. aasta Teemantliiga kalender:

Xiamen – 20. aprill

Shanghai – 27. aprill

Doha – 10. mai

Rabat – 19. mai

Eugene – 25. mai

Oslo – 30. mai

Stockholm – 2. juuni

Pariis – 7. juuli

Monaco – 12. juuli

London – 20. juuli

Lausanne – 22. august

Silesia – 25. august

Rooma – 29. august

Zürich – 5. september

Brüssel – 13.-14. september