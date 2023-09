Eesti kardisõitjad võitsid Balti karikal kõikides klassides

Ligi 100 võistlejaga peetud CIK FIA klasside Balti karikavõistluste viimasel etapil LaitseRallyPargi kardirajal tulid igas klassis Balti karikavõitjateks eestlased: Jasper Kors (Micro 60), Markus Kasepõld (Mini 60), Hugo Rajamets (OK-J), Roland Kuklane (OK) ja Siim Leedmaa (KZ2).

Klassis Cadet küll meistri- ega karikavõistluste arvestust ei peetud, aga veenva võidu võttis Kaspar Mäesaar. Eelsõitude jooksul kujunes tema lähimaks konkurendiks Kristofer Saar, kes finaalis pidi avarii järel kahjuks katkestama. Teiseks tuli seega Ott Pettai, kellest kaugele maha ei jäänud ka Rasmus Kors. Neljanda koha sai Sten Mihailov Henri Türkeli ees. Kuuendana lõpetas Harald Ehasalu, kes kaotas koos Saarega intsidendis aega, vahendab autosport.ee.

Klassis Micro 60 valitses enne finaali Lukas Teets, kes finaalis tõrjuti troonilt. Võitis Raimo Kaljuste, kes kaaskonkurentidel eest ära sõitis. Teets lõpetas teisena ning Remi Rubin kolmandana. Esikolmikus ületas finišijoone algselt ka Hugo Elmers, kes aga sõidu järel teenis konkurendi lükkamise eest ajalise trahvi ning langes viiendaks. Ühtlaselt punkte kogunud Jasper Kors lõpetas etapi neljandana ja kindlustas sellega Balti karika. Leedus Balti avaetapi võitnud, kuid viimasel kahel osavõistlusel palju ebaõnne kogenud Bennet Korjus tuli Balti karika kokkuvõttes teiseks. Remi Rubin kergitas end viimase etapiga kokkuvõtte kolmandaks.

Laitses polnud taaskord vastast Nikita Ljubimovile, kes võitis kõik Mini 60 võistlussõidud. Finaalis jäi temast vähem kui sekundi kaugusele Markus Kasepõld, kes viimati võitis Riias Balti karika etapi. Viimastel ringidel tõusis Kermo Müil mööda Markus Jaukist ja tõusis pjedestaali kolmandale asemele. Hooaja kokkuvõttes tuli Balti karikavõitjaks Markus Kasepõld Nikita Ljubimovi ja leedulase Nojus Stasionise ees.

OK Junioris valitses vihmamärjal rajal Hugo Rajamets, kelle lähim konkurent Markas Šilkunas lõpetas kõik võistlussõidud tema järel teisena. Edukast punktisaagist Rajametsale piisas, et noppida ka Balti karikas. Šilkunas lõpetas nii etapi kui sarja teisena. Etapi kolmandale kohale käis tihe võidusõit Aron Kivilo, Simas Baciuska, Theodor Toobali, Alexander Uusneeme, Oskar Lukas Ausingi, Linas Volungeviciuse ja Richard Alexander Pullineni vahel. Hästi läbi rivi tõusnud Pullinen väljus sellest heitlusest võidukana ning astus pjedestaalile. Hooaja kokkuvõttes lõpetas kolmandana leedulane Linas Volungevicius.

Täiskasvanute klassis OK astus Roland Kuklase kandadele Rodion Gurjanov, võites kvalifikatsiooni ning ühe eelsõidu, mis andsid talle parima stardikoha ka finaali. Kuklane ei mõelnud aga kaua ja haaras esikoha juba stardist. Mõned ringid hiljem pääses ta juba püüdmatusse kaugusesse. Kolmanda koha peale sõitsid võidu Patrick Sarapuu ja leedulane Dovydas Gudelevicius, aga hoolimata leedulase pingutustest rünnakuni ta ei jõudnudki. Balti karikavõitjaks krooniti Kuklane, teiseks Gudelevicius ning kolmandaks Patrick Sarapuu.

Kiireimas KZ2 klassis polnud vastast Siim Leedmaale, kes loovutas vaid ühe eelsõidu võidu, kuid seljatas konkurendid finaalis ligi kuue sekundiga.

"Saime seadistuse juba kvalifikatsioonis väga heaks. Finaalis oli rada kardikeeles tatine, seega veel libedam kui vihmaga. Katsusin lihtsalt rahulikult sõita," tõdes Leedmaa. "Maailmameistrivõistluste kogemus oli raske. Enesekindlus ei olnud siia tulles nii hea, aga [tulemus] näitab, et kui piisavalt pingutada ja palju trenni teha, siis on võimalik taas paremaks saada. Seda see hooaeg mulle kindlasti õpetas."

Võit aitas eestlase ka Balti tiitlini, mille kindlustas ta alles halvimate sõitude mahaarvamisel leedulase Kajus Šikšnelise vastu. Leedulane lõpetas ka Laitses teisena. Pärast tihedat võidusõitu rootslaste vahel kaotasid nad võitluses pjedestaalile mitmeid kohti. See andis võimaluse Georg Kõssile, kel tuli hoida seljataga Jesper Sjöberg. Kõss sai aga stardiintsidendis esistange karistuse, millega langes eestlane viiendaks ja loovutas pjedestaalikoha. Temast möödus ka Markus Kajak, kes startis finaali pärast ühe eelsõidu katkestamist alles 12. kohalt. Hooaja kokkuvõttes tuli Balti pronksile leedulane Edgaras Kelmas.

Riikide arvestuse võitis Leedu Eesti ja Läti ees.