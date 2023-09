TÄNA OTSE | Kas Kuressaare saab taas kodus Kaljust jagu?

Kuressaare ja Nõmme Kalju selle hooaja omavahelised mängud on lõppenud ühepoolsete võitudega: kevadel teenis kodus 2:0 võidu Kuressaare, juunikuine vastasseis lõppes sama skooriga Kalju kasuks ning augustis peetud kohtumise võitis Tallinna meeskond 4:1.

Kuigi pingereas paiknevad meeskonnad tabeli eri pooltes – Kalju on neljas ning Kuressaare seitsmes –, lahutab meeskondi vaid seitse punkti. Võidu korral on Kaljul seega võimalik murda esikolmikusse, Kuressaare kahandaks kolme lisapunktiga vahe tabeli kuuendaga minimaalseks.

Kuressaare linnastaadionil kõlab avavile kell 17.15. Mängu peakohtunik on Juri Frischer, teda abistavad äärtel Veiko Mõtsnik ja Sander Saga ning neljanda kohtunikuna on ametis Roman Daniljuk. Kohtumise videokohtunik on Karl Koppel, abivideokohtuniku ülesandeid täidab Egerd Pajustik.

Mängueelsed kommentaarid:

FC Kuressaare treener Jan Važinski: "Tiheda graafikuga juba käes järgmine voor. Kodumängus on vastane Kalju, kes on praegu heas vormis. Analüüsime eelmiseid omavahelisi mänge ja selle järgi koostame oma plaani. Ühtsus ja usk enda võistkonnakaaslastesse on selles kohtumises väga olulised.

FC Kuressaare mängija Pavel Dõmov: "Mängud Kalju vastu on alati huvitavad. Teame nende tugevaid külgi ja teeme kõik selleks, et jõuda positiivse tulemuseni."

Nõmme Kalju treener Nikita Andreev: "Kuressaare on hea võistkond ja peame olema 100% keskendunud, et soovitud tulemus saada."

Nõmme Kalju mängija Giannis Tsivelekidis: "Tammeka vastu näitasime, et oskame väravaid lüüa ja Kuressaare vastu tahame samuti head realiseerimist näidata. Meeskond loodab väga, et fännid leiavad teisipäeval selle aja saarele sõiduks ja saame hea emotsiooniga tagasi sõita!"