U-16 jalgpallikoondis sai Soomelt napi kaotuse

Eesti alustas mängu hästi ja 13. minutil asuti ka juhtima, kui vastast kõrgelt survestanud Marten-Chris Paalbergi vastu tehti penaltivääriline viga ning ründaja lahendas 11-meetri karistuslöögi kindlalt. Esimese pooltunni täitudes haaras aga Soome juhtohjad enda kätte: 32. minutil viigistas Rasmus Tuomi penaltist seisu, viis minutit hiljem oli täpne Otto Tiitinen ning 40. minutil sai jala taas valgeks Tuomi. Vaheajapausile mingi põhjanaabrite 3:1 eduseisus, vahendab jalgpall.ee.

Soome jõudis oma neljanda väravani 51. minutil, ent loetud hetked hiljem oli resultatiivne Eesti, kui Sander Alamaa tsenderdusest suunas palli peaga võrku Emil Dolgov. Eesti jõudis oma kolmanda väravani esimesel üleminutil, kui täpne oli Karl Mägi. Teise kolmveerandtunni jooksul lõi Paalberg ka oma teise värava, ent see läks suluseisu tõttu tühistamisele, mistõttu tähistas kohtuniku lõpuvile Soome 4:3 võitu.

Eesti U-16 koondise peatreener Andres Operi sõnul on kaotus alati ebameeldiv, ent mängust on õppida nii mõndagi. "Mängu esimene 30 minutit oli meie poolt väga hea, aga siis suutsid soomlased meie väikesed individuaalsed eksimused ära kasutada ja mängu tagasi tulla. Neli endale lüüa lasta on palju ja viik oleks kindlasti meeldivam, aga rahulolu pakub see, et lõime väravaid ja tekitasime palju momente. Au ja kiitus poistele – nad andsid endast kõik, näitasid sisu ja suutsid mängu tagasi tulla. Tee tippu on pikk õppimisprotsess, aga poiste suhtumine väljakul oli täpselt see, mida me neilt soovime," rääkis Oper.

Eesti mängib Põhja-Iirimaal kokku kolm maavõistlust. Järgmine mäng ootab noormehi ees juba teisipäeval, 26. septembril kell 21, kui vastaseks on Iirimaa U-16 koondis. "Ootan britilikku jalgpalli: vastas on agressiivne, sirgjooneline ja füüsiliselt tugev meeskond. Midagi kergemat kindlasti ei tule ning loodan, et poistel on vaim valmis," ütles Oper.