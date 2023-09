Rannula: me ei ole veel valmis võistkond

Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo pidi esmaspäeval korvpalli Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril Rootsi meistri Norrköping Dolphinsi 82:78 paremust tunnistama ning jätkab euroteekonda Europe Cupis. Peatreener Heiko Rannula ütles, et hooaeg on alles alguses ja meeskond vajab veel aega, et õigesse vormi saada.

Kalev haaras kolmel erineval korral Dolphinsi vastu vähemalt kümnepunktilise edu, kuid jäi kolm minutit enne mängu lõppu esimest korda kaotusseisu. Lõpus enam Norrköpingule vastu ei saadud ja 78:82 kaotus tähendas Eesti klubi jaoks Meistrite liiga teekonna lõppu.

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ütles pärast mängu, et proovis meeskonda poolajal hoiatada. "Lõpetasime esimese poolaja hästi, ju siis jäi mulje mängijatel ka, et mäng on tehtud. Proovisin päästa teise poolaja alguses timeout'iga asja, aga arvan, et see mentaliteet, millega peale läksime, oli täiesti vale. Lõpuks see kätte maksiski," sõnas juhendaja.

"Hooaja algus, asjad ei jookse veel nii, nagu tahaks. Võib isegi öelda, et teisel poolajal füüsiliselt ka ei kestnud väga," lisas Rannula. "Kui füüsiliselt ei jaksa, siis hakkavad peas ka valed mõtted käima. Kohtunikud lubasid suhteliselt füüsilist mängu, paljud mängijad läksid sellega kaasa. Kontroll mängu üle kadus, eriti tagamängijatel."

Peatreeneri sõnul oli suurimaks probleemiks lauavõitlus. "Selliseid mänge lõpuks võidadki lauavõitluse ja kaitsega. Kui juhid mängu 37 minutit, siis see võib-olla jääbki kõige rohkem kripeldama. Seal ei olnud ainult üks-üks olukorrad, tihtipeale meie mängijad ei jõudnudki sinna. See on kõige suurem murekoht, mille peab üle vaatama," sõnas Rannula.

Ta ütles, et ei süüdista mängijaid, eriti arvestades asjaolu, et hooaeg on alles alanud. "See on kõigest üks mäng ja oli teada, et täna me ei ole veel valmis meeskond. Asju on, mille kallal kõvasti tööd teha. Samas on ka mõistetavaid põhjuseid, võib-olla koondises olnud mängijad on natuke augus. Füüsiline ja vaimne vorm pole veel selline, nagu võiks," lõpetas Rannula.

Kalev/Cramo jaoks jätkub tänavune euroteekond FIBA Europe Cupis. Mullu jõudis Kalev eurosarjas poolfinaali, kus jäi kahe mängu kokkuvõttes Prantsusmaa tippklubile Cholet'le alla.