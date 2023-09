M-Spordi pealik Tšiili ralli eel: teame, milleks Ott ja auto suutelised on

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Tšiilis. Tänavu omajagu ebaõnnestumisi üle elanud M-Spordi tiimipealik Richard Millener ütles aga hooaja 11. etapi eel, et meeskond on suuteline igal rallil võitu võtma.

Millener ütles WRC kodulehele, et Ott Tänak ei ole veel Fordiga täit potentsiaali näidata saanud. "Me teame, milleks Ott ja Puma (Fordi Rally1 võistlusauto - toim) suutelised on. Ma ütlen alati, et pole etappi, kus me ei oleks suutelised võitma. See on tõsi ka sel nädalal Tšiilis," sõnas Millener.

2019. aastal Toyotaga maailmameistriks tulnud Tänak võidutses toona ka Tšiili rallil. Järgnenud aastatel etappi toimunud küll ei ole, aga sel aastal on see taas WRC võistluskalendris.

Tänak ütles hooaja viimase kruusaralli eel, et Tšiilist on tal head mälestused. "Viimane kord, kui siin käisime, oli meil hea ralli. Teed oli head, natuke nagu Walesis. See on väga hea etapp, oleme siin korra käinud ja korra võitnud, juba ootan," sõnas eestlane.

"Enamus sellest rallist tundub olevat uus, ilm võib ka suurt rolli mängida. Aga etapid peaksid üldiselt olema sarnased Uus-Meremaa või Walesi etappidele," lisas Tänak. "Uued teed esitavad alati väljakutseid ja peab natuke rohkem tööd tegema, et legend täiuslik oleks. Peame auto seadistuse paika saama ja lootma, et meie otsused on õiged."

Fordi meeskonna eest lähevad rajale veel Pierre-Louis Loubet, 29-aastane kohalik mees Alberto Heller ning Gregoire Munster, kes saab Tšiilis esimeseks rallisõitjaks, kes ühel hooajal nii Rally1, Rally2 kui ka Rally3 arvestuses stardib.

Tšiili ralli on MM-sarja hooaja 11. etapp ning pärast seda jääb sõita veel kaks etappi. Hooaja üldliider on kuu alguses Kreekas võidutsenud Kalle Rovanperä (Toyota), kes on hooajaga kogunud 200 punkti. Lähim konkurent on tiimikaaslane Elfyn Evans, kes on kümne etapiga 167 silma saanud.

"Kreekas saime hea tulemuse ja seis üldarvestuses näeb meie jaoks jälle hea välja, aga peame keskenduma, sest Tšiili on suur väljakutse," ütles Rovanperä. "Eelmine kord sõitsin siin Rally2 autoga, aga usun, et pärast nelja aastat tundub see nagu täiesti uus ralli."

Üldarvestuses on kolmandal kohal Thierry Neuville (Hyundai), kellel on veel matemaatiline võimalus üldvõit võtta. Tänak jääb endisest tiimikaaslasest 15 punkti kaugusele.

Meeskondlikus arvestuses on liidrikohal Toyota, edestades Hyundaid 91 punkti ning M-Sporti 210 punktiga. Toyotal on võimalus Tšiilis MM-tiitel kindlustada, kui nad Hyundaist 13 punkti enam teenivad.

Tšiili ralli saab alguse neljapäeval testikatsega. Kiiruskatsetega alustatakse reede hommikul, ralli lõppeb pühapäeva pärastlõunal. Kokku sõidetakse 16 kiiruskatset kogupikkuses 320,98 kilomeetrit.

ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku otseblogis.