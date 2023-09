Esimese asetusega Zverev vajas Hiinas poolfinaalis kaht setti

Zverev alustas poolfinaali servimurdega ning läks seejärel kahe geimiga juhtima. Sakslane säilitas Dimitrovi ees eduseisu kuni seti lõpuni, vormistades teise murdega 6:3 setivõidu.

Tasavägises teises setis vahetasid mehed Zverevi juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni välja. Dimitrov asus lõppmängus küll 2:1 juhtima, kuid Zverev võitis järgmised kuus punkti ning teenis 7:6 (2) setivõiduga edasipääsu Chengdu turniiri finaali.

Tunni ja 52 minutit väldanud kohtumises sai Zverev hakkama üheksa ässaga, vastane ei löönud ühtki. Dimitrov patustas lisaks kahe topeltveaga. Sakslane kaitses kõik viis vastase murdevõimalust ning realiseeris ise seitsmest võimalusest kaks. Zverev lõi 21 äralööki, Dimitrov lõi üheksa.

Zverev kohtub Chengdus finaalis neutraalse lipu all mängiva venelase Roman Safiulliniga, kes alistas poolfinaalis itaallase Lorenzo Musetti (ATP 18.) kahes setis. Zverev ja Safiullin on varasemalt kohtunud korra, 2021. aastal alistas sakslane venelase Prantsusmaa lahtiste teises ringis.

"[Safiullin] on olnud sel turniiril üks ohtlikumatest mängijatest," ütles Zverev esmaspäeval. "Ta on keegi, kes mängib väga kiiresti, lööb ekstreemselt kõvasti, aga tal ei ole alati stabiilsust. See nädal on ta loomulikult väga hästi mänginud, kui ta nii mängib, on ta väga ohtlik."