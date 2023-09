Pooleli jäetud Hollandi derbimäng lõpetatakse suletud uste taga

De Klassiekeri nime kandev derbimäng jäeti pooleli kohtumise 56. minutil, sest Ajaxi esituses pettunud kodufännid loopisid väljakule ilutulestikurakette. Kohtunik andis fännidele ühe hoiatuse, kuid jättis teise korra järel mängu pool tundi enne ametlikku lõppu pooleli.

Esmaspäeva õhtupoolikul teatas Hollandi jalgpalliliit, et kohtumine mängitakse lõpuni, aga ilma ühegi fännita. Ajax ja Feyenoord mängivad viimased 34 minutit kolmapäeval Eesti aja järgi kell 15.00.

Ajaxil oli kolmapäeval plaanitud kohtumine FC Volendamiga, kuid see mäng lükatakse edasi.

36-kordne Hollandi meisterklubi Ajax teatas, et ei ole otsusega rahul. Klubi sõnul oleks pidanud derbimängu lõpetamise planeerima novembri esimese nädala peale. "Alaliit muudab nüüd lõpetamata mängu tõttu kõrgliiga ja karikasarja korraldust nelja klubi jaoks. Ohvriteks ei jää mitte ainult klubid, vaid ka poolehoidjad," kirjutas Ajax esmaspäeval avaldatud teates.

Alaliit vastas klubile ja ütles, et liiga aususe säilitamiseks pidi katkestatud mäng võimalikult kiiresti jätkuma. "Peamine põhimõte on, et võistlussari peab olema võimalikult aus ning matš tuleks eelistatavalt otsustada väljakul. Seetõttu tuleb see võimalikult kiiresti lõpuni mängida," sõnas alaliit.