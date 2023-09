Eestlane kuulus maastikutriatloni MM-il võidukasse teatemeeskonda

Mell kuulus Zee Germans tiimi koos Jonas Heldi, Robin Schüssleri ja Philip Morgenweckiga, kellega koos võidutseti tulemusega 1:11.50. Seejuures kulus eestlasel 200 meetri ujumisele, neljale kilomeetrile maastikurattasõidule ja ühele kilomeetrile maastikujooksule aega 17 minutit ja 45 sekundit.

"Seda formaati testiti esimest korda ja kõigile meeldis väga," ütles Mell. "Laupäevane individuaalvõistlus ei tulnud just kõige paremini välja, kuid see eest pani hooajale võiduka punkti pühapäevane lühiraja teatevõistlus. Kuna üldiselt keskendun pikematele distantsidele, siis oli see paras kannatamine, aga tasus ära."

"Ujumine oli ainult 200 meetrit, aga otsustasin siiski kalipsoga minna, mis ka võrreldes sama tugevate ujujatega ära tasus," rääkis eestlane. "Rattarada oli täis takistusi ja järske tõuse, mis tegi võistluse huvitavaks. Tihti sai valida kahe raja ehk A- ja B-liini vahel. Üks oli lühem ja tehnilisem, teine pikem ja lihtsam. Jooksurada oli see eest lihtne ehk tuli lihtsalt gaasi anda."

Hõbemedali teenis Jag de Wuidsau by TV Burglengenfeld, kes kaotas võitjatele ühe minuti ja 54 sekundiga. Kolmandana ületas finišijoone Team Tri-Angles, nemad jäid parimatest kuue minuti ja 26 sekundi kaugusele.

Individuaalvõistlusel pälvis Mell 20-24-aastaste meeste klassis 18. koha.