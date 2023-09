Pruus pälvis Gironas maastikumaratonil viienda koha, tiim sai kolmikvõidu

63-kilomeetrise võistluse võitis eliitmeeste kategoorias Pruusi klubikaaslane Hans Becking ajaga 2:38.22. Teise ja kolmanda koha pälvisid samuti eestlase tiimikaaslased – Hugo Dreschou (+0.45) alistas finišiheitluses Jose Pedro da Silva Diase (+0.45) ja teenis hõbedase autasu. Pruus kaotas võitjale kolme minuti ja 38 sekundiga ning lõpetas viiendana, vahendab EJL.ee.

"See on mulle ja klubile mõnes mõttes kodusõit. On ju Megamo bränd Gironast pärit, sestap oli oluline head tulemust teha. Olin rajaga hästi kursis, sest sõitsin selle eelmisel nädalal mitu korda läbi. Viimasel kahel aastal on siin hästi läinud, kui olen kahel korral teise koha teeninud," rääkis Pruus võistluse järel.

"Läksime tänavu sama taktikaga peale nagu eelmisel aastal ehk panime esimesel singlil ette ja gaasi põhja. Mullu saime tiimikaaslasega niiviisi eest ja sõitsime lõpuni. Tänavu oli samuti tunne üpris hea ja saimegi vahe tagumistega sisse. Paari minuti pärast tulid kaks meest saba peale, kes olid üllatuseks meie oma tiimikaaslased. Klubi jaoks ideaalne olukord," jätkas Pruus.

"Peale 30-40 minutit hakkasid mu jalad veidi hädaldama ning mul oli raske tempos püsida. Tiimikaaslased olid tugevad ning hoidsid hoogu üleval. Kahjuks jäin ühe pikema tõusu peal maha, aga suutsin järgmisel siledamal osal ette tagasi jõuda," lisas rattur.

"Imelikul kombel kimbutasid mind juba esimese tunni kandis krambid ning mitte tavapärastes lihastes. Treener arvas, et need võisid olla võistluseelsetest aktiveerivatest võimlemisharjutustest, mida ma ei ole ammu teinud," analüüsis Pruus. "Ühel hetkel jõudis mulle tagant poolakas järgi, kellele istusin tuulde, kuid jäin hiljem ka temast maha. Pidin seejärel ühe pika tõusu veel ära kannatama, sest viimane osa oli kiirem ja siledam. Pingutasin lõpuni ja lootsin, et kedagi tagant järele ei tule. Tempo oli piisavalt hea, et viiendana lõpetada."

"Olen sõiduga rahul, sest vorm on endiselt hea. Nüüd peab veel toonust hoidma, et viimased kolm nädalat vastu pidada," lisas Pruus, kelle hooaeg lõpeb 15. oktoobril Gironas peetaval võistlusel La Tramun.