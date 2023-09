Sildaruga aastaid konkureerinud norralanna kuulutas karjääri lõppenuks

Norra freestyle-suusataja Johanne Killi teatas esmaspäeval, et on otsustanud enda eduka profikarjääri lõpetada. 25-aastane norralanna ütles, et tal ei ole enam motivatsiooni tippu pürgida.

Sel aastal Gruusias Bakurianis slopestyle'is pronksmedali võitnud Killi on ühtlasi ka seitsmekordne X-mängude medalist. 2017. aastal tuli ta kodupubliku ees pargisõidus kullale, lisaks kuulub tema auhinnakappi veel kolm hõbemedalit ja kolm pronksmedalit.

Killi ütles Norra ringhäälingule, et on tippspordis olnud pea kümme aastat, mis teeb temast sel spordialal juba väga kogenud võistleja. Suusataja ütles, et ta on ajapikku valu kartma hakanud ja tahaks ülejäänud elu tervena veeta.

"Olen sellega tegelenud pea kümme aastat. Selle aja vältel on olnud väga palju reisimist ja see kõik on veidi monotoonne," sõnas Killi. "Ma ei tunne, et suudaksin enam enam tippu pürgimiseks vajalikku tööd tegema. Ja ma ei taha sellega tegeleda, kui ma ei saa tipus olla."

25-aastaselt karjäärile joon alla tõmmata tundub vara, aga freestyle-suusatamine läheb aina nooremaks. "Ma olen maailma karikasarjas kolme vanima osaleja seas. See näitab, kui noored inimesed selles spordis täna on," ütles Killi.

"Olen neid tundeid ilmselt kaks või kolm aastat tundnud. On väga raske aktsepteerida mõtet, et tahan alla anda. See on nii kaua mu terve elu olnud, aga nüüd tundub õige aeg lõpetada," lõpetas norralanna, kes alustas Norra alaliidus treenerina.