Soomer lõpetas IDM-i viimasel etapil mõlemad võistlussõidud pjedestaalil

Esimeses sõidus asus Soomer võistlust kohe alguses juhtima, aga pidi hiljem tunnistama BMW mootorite ülevõimu ja taanduma viimaks kolmandale kohale. Teist sõitu alustas Viimsi mees tänu pööratud järjestusele seitsmendalt kohalt, ent hakkas sisuliselt kohe võistlejate rivis ettepoole rühkima ja lõpetas võitlusliku sõidu viimaks teise kohaga.

"Ma olen väga rahul meie meeskonna ja tänase tulemusega," nentis Soomer pärast võistlust. "Me tõestasime, et suudame väikeses garaažis ette valmistada mootorratta, mis suudab rinda pista oma ala vägevatega ja mina tean, et suudan sellega ka kiiresti sõita. Me teame neid kohti, mida meil on vaja edasi arendada ning mida meil tuleb selleks teha. Kriipima jääb vaid Tšehhi MM-etapil toimunud kukkumine, sest katkise käeluu tõttu olid kolm järgnevat osavõistlust eelnenutest nõrgemad, aga täna toimunu tõestas taaskord, et edeneme õiges suunas."

Hooaja kokkuvõttes lõpetas Soomer IDM-sarja neljanda kohaga (185 punkti), meistriks krooniti aga Saksamaa sõitja Florian Alt (Honda), kelle punktisaagiks kujunes viimaks 221 silma. Teise koha teenis punktiarvestuses välja ukrainlane Ilja Mihhaltšik (BMW, 196 punkti) ja kolmandaks tuli samuti BMW mootorratast kasutav sakslane Patrick Hobelsberger (191 punkti), kellele Soomer kaotas lõpuks vaid kuue punktiga.