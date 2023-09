Kindlalt Premium liiga poole liikuv Nõmme United sai hooaja suurima võidu

Voor sai suureskoorilise avangu, kui tabeliliider FC Nõmme United alistas käesoleva hooaja suurima skooriga Paide Linnameeskond U-21 tulemusega 8:1, vahendab jalgpall.ee. Avapoolaeg Paide linnastaadionil lõppes seisuga 4:0, kui Unitedi poolt olid skoori teinud Aleksander Alteberg, Henri Leoke, Egert Õunapuu ja Steven Salmistu. Sarnaselt avapoolajale jätkus väravatepidu ka teisel kolmveerandil.

Oma teise värava lõi Egert Õunapuu, tabamused said kirja veel Oleksandr Musolitin, Ivan Lazarets ja Jevgeni Demidov. Kodumeeskonna auvärava eest kandis kohtumise lõpus hoolt Jaan Joosep Kuuse. United jätkab tabelis ainuliidrina, olles kasvatanud edu tabeli teise Tallinna FC Flora U-21 ees juba 16-punktiliseks. Paide U-21 on kogunud 28 mängu järel 26 silma, mis paigutab nad kaheksandale kohale.

Esiliiga voor sai jätku laupäeval, kui üle mitme vooru sai võidumaitset tunda Ida-Virumaa FC Alliance, kes võttis kodusel väljakul 4:2 võidu JK Tabasalu üle. Kodumeeskond haaras edu juba mängu teisel minutil Vadim Velikanovi tabamusest. Hoolimata sellest, et Tabasalu lõi lühikese ajaga kaks väravat ning haaras eduseisu, mindi vaheajale 2:2 viigiseisul. Esimesel poolajal tegi Tabasalu poolt skoori penalti realiseerinud Frank Andrew Annon ning Raoul Rocco Riigov, Alliance'i poolt oli täpne Raivo Saar.

Teravalt mängu jätkanud kodumeeskond kasvatas edu 60. minutil Mihhail Orlovi tabamusest ning 4:2 võiduvärava eest kandis 69. minutil hoolt Paulo Vitor Roberto Silva De Oliveira. 13 punktiga jätkab Alliance tabeli viimasel real, jäädes üheksandal kohal paiknevast Tallinna JK Legionist maha nelja punktiga. Tabasalu on 40 punktiga tabeli kuuendal real.

Flora U-21 alistas võõrsil FC Tallinna tulemusega 2:0. Flora läks võõrsil juhtima 29. minutil Ott Oskar Valdaru tabamusest. Roland Lukas sooritas pealelöögi, mille väravavaht Artjom Jakovlev enda ette tõrjus, kuid millel oli kaitsemängijate asemel jaol Valdaru. 80. minutil oli ründav poolkaitsja taas tegudel, kui nurgalöögi järgses olukorras suunas palli peaga väravasse. Flora U-21 on 54 punktiga tabelis kolmas, FC Tallinn asub 42 silmaga viiendal positsioonil.

Pühapäeva õhtul pidid viigiga leppima ka Viimsi JK ja Tallinna JK Legion. Kui varasemalt oli omavahelistes kohtumises võidutsenud Viimsi, siis sel korral sahistati mõlema meeskonna võrku kolmel korral ning jagati esimene viigipunkt. Esimese poolaja lõpuks oli Viimsi mänginud endale Oskar Mägi, Gregor Lehtmetsa ja Martin Jälle tabamustest kolmeväravalise eduseisu. Eduseis mängiti maha teisel poolajal, kui Legion vastas 20 minuti sees kolme väravaga. Kahel korral oli täpne Denis Ruus, ühe värava lisas Andre Balta. Teenitud punkt hoiab Viimsit 55 silmaga tabeli teisel real, kuid ühe mängu vähem pidanud Flora U21 hingab meeskonnale ühepunktilise vahega kuklasse. Legion jätkab võistlemist üheksandana.