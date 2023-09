Laveri karikaturniiri võitis teist aastat järjest muu maailma koondis

Maailma koondis alustas viimast mängupäeva kindla eduga, lõpptulemuse otsustanud kohtumises alistasid ameeriklased Ben Shelton ja Frances Tiafoe 7:6 (4), 7:6 (5) Hubert Hurkaczi ja Andrei Rubljovi.

Shelton ja Tiafoe võitsid oma esimeselt servilt 75 protsenti mängitud punktidest (36/48) ning tõrjusid mõlemad eurooplaste murdepallid. Võidu tõi neile teise seti kiire lõppmäng, kus ameeriklased murdsid seisul 4:5 kahel järjestikusel korral servi ning kasutasid siis ära oma matšpalli.

"See on olnud hullumeelne periood, olen väga nautinud tiimiatmosfääri," rääkis Shelton. "Maailma koondis tuli sel nädalal võimsa energiaga, mul on lihtne mängida, kui olen üles köetud ning pink sai sellega väga hästi hakkama."

"On imeline tunne neile ära panna! Nemad tegid meile nii palju kordi ära," rääkis Maailma koondise kapten John McEnroe. "Eelmisel aastal kestis võitlus lõpuni, seekord astusime veel sammu edasi. Kõik mängisid suurepäraselt."

Esmakordselt 2017. aastal toimunud Laveri karikaturniiri võitis neli esimest korda Euroopa, sealjuures olid eurooplased tunamullu Bostonis Maailma koondisest üle 14:1. Võiduka Maailma koondise koosseisu kuulusid tänavu lisaks Sheltonile ja Tiafoele ka kaasmaalased Taylor Fritz ja Tommy Paul, kanadalane Felix Auger-Aliassime ja argentiinlane Francisco Cerundolo.