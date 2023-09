Orienteerumismängudel domineerisid Võru orienteerujad

2022. aastal traditsioonilise alguse saanud kahepäevane võistlus Magaziini Orienteerumismängud toimus tänavu Kuutsemäe ümbruse maastikul, kus kaks aastat tagasi selgitati Eesti meistrid tavarajal. Osalejaid oli pisut enam kui 400 ja need tulid kuuest riigist, lisaks Eestile, Lätile ja Soomele olid esindatud ka Leedu, Iirimaa ja Hong Kong.

Raske läbitavusega tehniline maastik eraldas terad selgelt sõkaldest ja soosis neid, kellel toimivad korraga hästi täpne töö kompassiga ja detailne kaardilugemine. Naiste põhiklassis näitas kõrget klassi Laura Joonas (OK Võru), kes võitis mõlemal päeval ja edestas kokkuvõttes oma klubikaaslasi Eleri Hirve ja Anita Laanejõed vastavalt 19.08 ja 22.51.

"Tegin rahulikult oma tööd ja ei lasknud ennast kellestki häirida," sõnas Joonas. "Järjekindlalt kaarti ja kompassi jälgides suutsin vigu vältida ja nautida orienteerumist täiel rinnal. See oli minu viimane võistlus sel hooajal, uueks hooajaks hakkan atra seadma hilissügisel."

Meeste põhiklassis oli esimese päeva tavarajal ülekaalukat võitu saavutamas kolmekordne rogaini maailmameister Rain Eensaar, kuid sai finišis külma duši osaliseks, kui selgus, et ta oli esimese punkti asemel läbinud ca 100 m kaugusel asunud võõra punkti ning ei olnud oma viga märganud. Võidu pälvis nii esimesel päeval kui ka kahe päeva summas lätlane Valts Ulmanis (Auseklis IK), kes edestast Alar Kumet (OK Võru) 12.21 ja leedulast Gediminas Janusist (OK Labirintas) 18.37.

Kolmandad orienteerumismängud toimuvad aasta pärast Põlvamaal, Kärgula lähistel ja korraldajaks on, nagu tänavugi, OK Põlva Kobras.