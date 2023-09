Madalseisus Ajaxi derbimäng jäeti fännide käitumise tõttu pooleli

Ajax võõrustas pühapäeval De Klassiekeri nime kandvas riigi tähtsaimas derbimängus Rotterdami Feyenoordi, aga jäi juba avapoolajal 0:3 kaotusseisu. Teise poolaja alguses loopisid Ajaxi ultrafännid väljakule ilutulestikurakette ja kohtunik peatas mõneks ajaks mängu, kui see juhtus teistkordselt, jättis ta kohtumise pool tundi enne ametlikku lõppu pooleli.

Mõned Ajaxi fännid külvasid seejärel staadioni ümbruses pahandust ja mitmed üritasid ust lõhkudes tagasi staadionile pääseda, mille takistamiseks pidi politsei kasutama pisargaasi. Hollandis on tavapärane, et pooleli jäänud matš mängitakse hiljem edasi. Feyenoordi peatreenerile Arne Slotile see praktika mõistagi meelepärane ei ole.

"See on erakordselt ärritav, sest me ei saa oma suurepärast esitust lõpuni viia. Midagi väga ilusat võetakse meilt käest. Mõistame otsust, aga meil ei ole võidutunnet ja kindlasti ei lähe me bussi peale rõõmsatena. Küsimus on nüüd, kuidas KNVB [Hollandi jalgpalliliit] sellist käitumist ära saab hoida," sõnas Slot.

Ajaxi praegune seis on viimaste aastate nukraim. Neli kevadet tagasi Meistrite liigas poolfinaali jõudnud Amsterdami suurklubi jäi eelmisel hooajal esimest korda pärast 2018. aastat ühegi tiitlita ning ei mahtunud Hollandi kõrgliigas esmakordselt pärast 2009. aastat esimese kahe sekka. Euroopa liigas mängiv Ajax on kodust hooaega alustanud ühe võidu, kahe viigi ja kaotusega (lisaks veel pühapäevane mäng), mis asetab nad tabelis alles 14. kohale.

Pärast pühapäevast fiaskot otsustas klubi vallandada mais Marc Overmarsi asemel ametisse nimetatud jalgpallidirektori Sven Mislintati; mitmete Hollandi väljaannete hinnangul näitab see Ajaxi juhtkonnas valitsevat paanikat. Samal ajal on Mislintat ka kahtlaste üleminekutehingute tõttu uurimise all.