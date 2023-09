Atletico andis linnarivaalide lahingus Realile hooaja esimese kaotuse

Hispaania jalgpalli kõrgliiga kuuendas mänguvoorus alistas Atletico pühapäeval Madridi derbis Reali 3:1 ning kindlustas sellega, et tabeli tipus jätkavad Kataloonia klubid Barcelona ja Girona.

Atletico alustas mängu hiilgavalt ning Alvaro Morata ja Antoine Griezmanni väravate järel mindi juba 18. minutiks 2:0 juhtima. Kaugel polnud kolmaski värav, ent Toni Kroos kahandas 35. minutil Reali kaotusseisu minimaalseks.

Vahetult pärast teise poolaja algust taastas kodumeeskond siiski kaheväravalise eduseisu, kui karistusalas valveta jäänud Morata lükkas võrku Sauli tsenderduse. Kõik Atletico kolm väravat sündisid pühapäeval peaga.

Real Sociedad alistas teisel poolajal vahetusest sekkunud Mikel Oyarzabali kahe värava ning Brais Mendeze suurepärase mängu toel 4:3 Getafe, nii Betis - Cadiz kui Rayo Vallecano - Villarreal lõppesid 1:1 viigiga, Las Palmas oli 1:0 üle Granadast.

Kuue vooru järel püsivad ainsana kaotusega Kataloonia klubid Barcelona ja Girona, kes on mõlemad kogunud 16 punkti. Ka väravate vahe on neil sarnane, vastavalt 16:6 ja 16:7. Realil on kolmandana 15 punkti.