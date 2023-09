Paide-Türi rahvajooksu võitis teist aastat järjest Tiidrek Nurme

Teise koha sai Leonid Latsepov ajaga 43.18. Nagu eelmisel aastal, tuli ka tänavu kolmandale kohale Roman Fosti ajaga 43.35.

Naistest jooksis kiireima aja Liina Luik (49.00), olles üldarvestuses 12. Talle järgnesid Helen Bell (49.26) ja Jekaterina Patjuk (50.32), kes olid üldarvestuses vastavalt 16. ja 17.

Eelmisel aastal rahvajooksul rajarekordi jooksnud Tiidrek Nurme pidi seekord leppima poolteist minutit aeglasema tulemusega. Võidumehe sõnul oli rada seekord väga tuuline, aga sellele vaatamata jäi ta oma jooksuga rahule.

Leonid Latsepovile oli pühapäevane võistlus raske, kuna Tallinna maratonist olid jalad veel pehmed. "Kolm kilomeetrit jooksin koos Tiidrekuga ja siis tundsin, et need pole minu jalad, täna ei saa. Olen küll maratonist taastunud, kuid trenni pole saanud piisavalt palju teha, et taas kiireks saada," rääkis ta.

Tugev tuul kimbutas ka naiste arvastuse võitjat Liina Luike. "Jooksu esimesed 12 kilomeetrit olid väga mõnusad. Tuul oli tugev, kuid õnneks üks jooksja aitas mind - üksi tuulega võidelda oleks olnud väga raske," muljetas Luik.

Türi linnajooksu võit läks Võrru, viiekilomeetrise distantsi kiireim oli Jürgen Joonas ajaga 15.44. Teine oli Ats Sõnajalg (15.52) ning kolmas Franko Reinhold (15.55). Naistest võitis Katrina Stepanova tulemusega 19.06 Minna Kelki ja Külli Sizaski ees. Absoluutarvestuses oli Stepanova 16.

41. korda peetud Paide-Türi rahvajooksu korraldas esmakordselt Triatloniakadeemia eesotsas Ain-Alar Juhansoniga.

"Paide-Türi rahvajooks on suurte traditsioonidega sündmus ning selles on hästi palju muutujaid, millest tuleb veel õppida. Oleme järgmiseks aastaks ja edaspidiseks palju targemaks saanud," lausus Juhanson. "Tegime terve rea muudatusi ning näha on, et see on töötanud - tõime rajale rohkem osalejaid kui eelmisel aastal. Võime rahule jääda," rõõmustas ta.

Järvamaa suurim spordisündmus tõi pühapäeval kahele põhidistantside starti 1500 jooksjat, lisaks lastejooksudest osavõtjad, kokku ligi 2700 inimest.