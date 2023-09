Mägi kergejõustiku populariseerimisest: sportlaste lood on tohutult erilised

Rahvusvahelises kergejõustikus on pärast Usain Bolti taandumist palju räägitud sellest, kuidas tühimikku täita, sest superstaare pole palju ja jamaikalasega võrdset üldse mitte. Sellega kannatab ka ala tähelepanu.

"Ma arvan, et Usain Bolti taandumise järel üht lahendust otsida ongi väär. Minu meelest on kergejõustik kõvasti sügavam ja laiem kui paar persooni," pakub Mägi intervjuus ERR-ile.

"Seestpoolt just seda näengi, et kõik sportlased, kes sel karussellil tiirlevad ja on tiitlivõistlustel... lood ongi tohutult erilised ja pigem on põnev, kuidas seda saaks presenteerida, välja tuua ja näidata, mis tingimustes erinevad sportlased tulevad, mis on võimalused erinevates maailmajagudes."

"Kuidas sporti hinnatakse, kuidas võetakse, kus mis aladest lugu peetakse," jätkas tõkkejooksja. "Ma arvan, et see on võib-olla see võti, kuidas meelitada kergejõustiku juurde uusi fänne. Teisalt on minu jaoks oluline ka see, kuidas olemasolevaid tõelisi kergejõustikufänne hoida. Et nende jaoks kogemust uut ideedega mitte ära rikkuda."