Marcus Rashford pääses avariist vigastusteta

Õnnetus juhtus klubi treeningkeskuse lähedal Carringtonis veidi pärast seda, kui meeskond oli naasnud edukalt võõrsilmängult Burnleyga.

25-aastane Rashford sõitis oma autoga vastu laternaposti. Man Unitedi kõneisik teatas väljaande The Independent vahendusel, et tegemist on õnnetusjuhtumiga ja mängijaga on kõik korras.

Manchester United alistas Burnley 1:0, teenides nii kolme kaotuse järel esimese võidu.