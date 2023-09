Ajalooliste vormelite Eesti karikavõistlustel võidutses Sten Suban

Suban (Estonia 23) kogus Easterni klassis 186 punkti, teine oli Kalev Nurmik (Estonia 21-10) 115 punktiga ja kolmas lätlane Italo Alsinš (Estonia 25) 97,5-ga, vahendab Eesti Autospordi Liit.

Mondiali klassi võitis Murnieks (Estonia 21-10) 179 punktiga, teine koht kuulub samuti Läti võidusõitjale Andris Grikisele (Estonia 21-10) 112 punktiga. Parima eestlasena oli Taavi Kuul (Estonia 21M) 84 silmaga kolmas.

Easterni karikavõitja Suban võistleb Estonia-23-ga, mida valmistati vaid kahes eksemplaris. Varrasvedrustusega mudel ei läinud seeriatootmisse, kuna selle sõiduomadused ei vastanud seatud eesmärkidele. Kiirustades enne esimest võistlust kokku pandud käigukastiga juhtus kurioosne lugu: sel oli üks edaspidi- ja neli tagurpidikäiku.

"Auto on valminud 1984. aastal, alguses võistles sellega Boris Eylandt, kuid pärast seisis väga pikalt," rääkis Suban. "Mina võistlesin sellega esimest korda 2020. aastal."

Ta lisas, et võrreldes esimese aastaga on õnnestunud vormelit oluliselt kiiremaks saada. 2Pärnu Porsche Ringil on ringiaeg kahanenud umbes 10 sekundit," lisas ta. 2Tänavune hooaeg õnnestus hästi, tehnika pidas vastu ja sõiduliselt ei olnud samuti probleeme."

Järgmisel hooajal plaanib Suban taas Estonia 23-ga stardis olla.

Ajalooliste vormelite hooaeg koosnes neljast etapist, millest kolm sõideti Bikernieki rajal. Riias asuv n-ö vana kooli ringrada sobib ajaloolistele vormelitele.