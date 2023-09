Neidude U-19 koondis naasis Türgist kahe minimaalse kaotusega

Eesti asus esimeses maavõistluses türklannade vastu kahel korral juhtima, aga pidi mängu lõpuks siiski vastaste 3:2 paremust tunnistama.

Pühapäeval mängiti teine kohtumine, kus Eesti Anna Mariin Juksari väravast kiirelt juhtima asus. Juksar oli tegudel ka mõni minut hiljem, kui küljesisseviske järel tsenderdus temani jõudis ning Juksar tabloole kaheväravalise eduseisu vormistas. Eesti kolmanda tabamuse kirjutas enda nimele Liselle Palts. Poolaja lõpus sai enda esimese tabamuse kirja ka Türgi, pärast mida mindi vaheajale seisul 3:1, vahendab jalgpall.ee.

Esimesest tabamusest indu juurde saanud Türgi naasis väljakule enesekindlalt ning hakkas Eestit survestama. Survestamise tulemusel löödi eestlastele veel kolm väravat, mille järel vormistasid vastased ka 4:3 võidu. Neljast väravast kolm lõid vastased standardolukorrast.

Koondise abitreener Reivo Vinter ütles pärast kohtumist, et laupäevast mängu alustati võrreldes eelmise kohtumisega oluliselt paremini. "Kontrollisime mängu täielikult. Tundsime need oma momendid ära, mida me eelmisel korral üles ei leidnud, seepärast suutsime ka järjest väravaid lüüa. 3:0 seisul oli veel asi kontrolli all, aga siis hakkasid tulema väikesed eksimused, millest vastane kogus enesekindlust. Teisel poolajal hakkasid nad meid rohkem survestama, jäime hätta palliga mängus, samal ajal kui Türgi tuli üha rohkem mängu sisse," ütles Vinter.

Vinteri sõnul näitasid mängud Türgiga selgelt ära, miks on vaja enne valikturniiri maavõistlusmänge pidada. "Kaks mängu Türgiga olid meie jaoks nagu öö ja päev. Jah, tulemuselt sarnased, aga mängupildis suutsime tänaseks teha olulised parandused, mille saame positiivsena ka valikturniirile kaasa võtta. Meie palliga mäng on kindlasti hea, kuid on mõningaid asju, mille peame veel üle vaatama, näiteks pöörama suuremat rõhku standardolukordade kaitsmisele," rääkis abitreener.

Maavõistlusmängud olid neidude U19 koondisele ettevalmistuseks oktoobris toimuvaks EM-valikturniiriks, kus ühes alagrupis minnakse vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina, Gibraltari ja Liechtensteini eakaaslastega.